Граються у війну, – Гуменюк розповіла, як колаборанти чекають на контрнаступ ЗСУ

Українські сили продовжують проводити наступальні дії на Півдні. Через це російські загарбники та колаборанти на окупованих територіях почувають себе доволі тривожно.

Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зауважила, що окупанти попереджають про можливе загострення ситуації. Це говорить про те, що в них є віра в ЗСУ. Про це вона розповіла 24 Каналу.

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Наше командування "схвалило" роботу окупантів

Росіяни вже почали розуміти, що на часі евакуювати найдорожче. Також вони регулярно проводять навчання, щоб люди реагували на окупованих територіях на сигнали повітряної тривоги.

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"Поки що все це схоже на те, що окупанти граються у війну. Серйозно наш контрнаступ вони не сприймають. Адже мають зберігати "хорошу міну при поганій грі", зважаючи на те, що нібито мають ППО", – зазначила начальниця ОП Сил оборони Півдня України.

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Водночас для росіян очікування контрнаступу українських сил виявилось страшнішим за сам контрнаступ. І тому вони перестаралися з агітаційною роботою серед населення на окупованих територіях.

Але нашим командуванням ця робота "схвалена", росіяни можуть продовжувати в тому ж дусі. На даному етапі вони вже розуміють, що на них чекає запеклий сезон. Їм доведеться добряче потерпати від Сил оборони, попри те, що противага сил досі специфічна: нас фізично менше. Але бажання в нас більше,

– наголосила Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що в окупантів вже немає бажання воювати. Вони вишукують можливість вшитися з окупованих територій й знайти способи переходу або під егідою міжнародного гуманітарного права, або просто "за поребрик".

Контрнаступ українських сил: останні новини

Українські захисники за останній тиждень значно просунулись в районі села Кліщіївка, яке розташовано південніше Бахмута. Наші військові зайняли панівні висоти поблизу села. Наразі Сили оборони просунулись ближче до Кліщіївки, їх відділяють невелике лісництво та лісопосадки.

Протягом тижня українські сили на Півдні, а саме на Мелітопольському та Бердянському напрямках звільнили понад 10 тисяч квадратних кілометрів. Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, наголосив, що це майже площа міста Одеса. Зараз на деокупованих територіях тривають роботи з розмінування.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни вважають, що у випадку оперативного прориву ЗСУ, росіянам на півдні доведеться відступити на оборонні позиції. Попри те, що окупанти накопичили доволі потужні сили на цьому напрямку.