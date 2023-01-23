Бояться контрнаступу ЗСУ, – Жданов пояснив, чому Росія перекидає мобілізованих на Херсонщину

За відкритою інформацією, окупанти посилюють своє угруповання на лівобережжі Херсонщини. Додаткову техніку туди не завозять, а в багатьох загарбників немає і бронежилетів.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За останньою інформацією, окупанти звозять особовий склад на Херсонський напрямок. Аналогічні дії можна зауважити і на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

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Росіяни бояться контрнаступу ЗСУ

Як вважає Жданов, російські загарбники побоюються потенційного контрнаступу ЗСУ на Мелітополь. Тому у такий спосіб вони посилюють можливості для власної оборони.

Вони дуже бояться, що ми почнемо наступ на Мелітополь. Тому посилюють угруповання біля Токмака, Мелітополя, Василівки та намагаються будувати лінію оборони. А навколо Мелітополя пробують зробити укріпрайон,

– зауважив Жданов.

На основі цієї відкритої інформації, як припускає Жданов, можна стверджувати, що окупанти більше готуються до оборони, ніж до проведення наступальних операцій.

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Попри це, росіяни спробували провести наступальні дії на 3 ділянках на Запорізькому напрямку. Щоправда, як зазначив Жданов, це було схоже на розвідку боєм. На одній з ділянок вони кинули 2 взводи – українські військову одразу ж спалили ворожу БМП. На інших двох напрямках окупанти взагалі йшли пішки.

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