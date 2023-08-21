Сили оборони можуть обвалити південний плацдарм росіян: що на це вказує

Українські військові продовжують просування на фронті. Є передумова для обвалення південного плацдарму російських окупантів.

Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, що для виконання стратегічного завдання на південному плацдармі знадобиться час.

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"Головна передумова – це укріплення Перекопського перешийка. Якби росіяни були впевнені, що можуть утримати Південь, вони б цього не робили", – пояснив Черник.

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Чи прорвали ЗСУ першу лінію оборони ворога

– вузька смуга суходолу на Півдні України, яка сполучає Кримський півострів з материком і розділяє Азовське море (власне затоку Сиваш) та Чорне море (Каркінітську затоку). Є найпівнічнішою частиною Криму.

Класична трьохешелонна лінія оборони починається з лінії забезпечення – це мінно-загороджувальні поля та інші інженерні споруди. Вона найважча, бо містить до п'яти вибухових пристроїв на метр квадратний. Найімовірніше, Сили оборони перебувають саме на цій смузі забезпечення.

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Далі буде основна лінія оборони – там ворог заховав усю техніку та артилерійські позиції, викопав окопи та траншеї. На третій лінії розташовані запасні позиції та тил.

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