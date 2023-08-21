Сили оборони можуть обвалити південний плацдарм росіян: що на це вказує
Українські військові продовжують просування на фронті. Є передумова для обвалення південного плацдарму російських окупантів.
Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, що для виконання стратегічного завдання на південному плацдармі знадобиться час.
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"Головна передумова – це укріплення Перекопського перешийка. Якби росіяни були впевнені, що можуть утримати Південь, вони б цього не робили", – пояснив Черник.
Коли Сили оборони зможуть обвалити південний плацдарм росіян: дивіться відео 24 КаналуПерекопський перешийок – вузька смуга суходолу на Півдні України, яка сполучає Кримський півострів з материком і розділяє Азовське море (власне затоку Сиваш) та Чорне море (Каркінітську затоку). Є найпівнічнішою частиною Криму.
Чи прорвали ЗСУ першу лінію оборони ворога
Класична трьохешелонна лінія оборони починається з лінії забезпечення – це мінно-загороджувальні поля та інші інженерні споруди. Вона найважча, бо містить до п'яти вибухових пристроїв на метр квадратний. Найімовірніше, Сили оборони перебувають саме на цій смузі забезпечення.Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте в нашому телеграмі.
Далі буде основна лінія оборони – там ворог заховав усю техніку та артилерійські позиції, викопав окопи та траншеї. На третій лінії розташовані запасні позиції та тил.
Ситуація на Півдні: останні новини
- Українські військові продовжують завдавати ударів по глибокому тилу ворога. Аналітики ISW зауважили, що ці обстріли погіршують моральний дух окупантів в Україні. Крім того, вони можуть дестабілізувати російську оборону на багатьох критичних ділянках фронту.
- Як відомо, українська армія наступає на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Журналісти CBS News повідомили, що захисники досягли певного прогресу, пройшовши мінне поле. Однак Генштаб ЗСУ наразі не підтвердив цю інформацію.
- Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков зауважив, що оптимістичні прогнози щодо просування ЗСУ в напрямку Мелітополя справді мають певне підґрунтя. "Ключем" до звільнення Мелітополя та всієї Запорізької області є Токмак.