Передумови є, – Черник припустив, чи зможуть ЗСУ вийти на Азовське узбережжя цього року

Українські військові мають достатньо часу, щоб вийти на Північне Поазов'я до дощів. У такий спосіб вдасться перебити логістичні шляхи до окупованого Криму.

Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу про ситуацію на Півдні України і можливості наших захисників на цьому напрямку.

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"Вийти на Північне Поазов'я – передумови є, це цілком можливо. Маємо ще добрих два місяці, доки сухий ґрунт, яким може рухатись техніка", – зазначив Черник.

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Коли ЗСУ обвалять південний плацдарм, вони матимуть змогу перерізати сухопутний коридор до Криму. А знищивши ще й Керченський міст, окупований півострів опиниться в ізоляції – місяця ракетних обстрілів буде достатньо для його звільнення.

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"Ми тепер б'ємось не в зоні твердого покриття, ми ведемо класичну війну зразка Першої / Другої світової війни – у полі", – сказав Черник.

Саме тому взимку навряд чи буде якесь просування – лише контрбатарейна боротьба.

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Очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що Сили оборони можуть розірвати сухопутне сполучення між Кримом і Росією до зими. Передумовою цього став частковий прорив першої оборонної лінії ворога на Запоріжжі.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що наші бійці можуть просуватись протягом усієї зими. Для цього потрібно вийти на піщані ґрунти, які гарно вбирають вологу та тримають гусеничну техніку.

До слова, протягом останнього тижня українські військові звільнили понад п'ять квадратних кілометрів на Півдні. Тим часом російські окупанти продовжують зазнавати втрат.

– це комплекс організаційних, розвідувальних та вогневих заходів зі знищення або придушення вогневих підрозділів і пунктів управління противника.