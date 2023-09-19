Передумови є, – Черник припустив, чи зможуть ЗСУ вийти на Азовське узбережжя цього року

19 вересня 2023, 17:10
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Українські військові мають достатньо часу, щоб вийти на Північне Поазов'я до дощів. У такий спосіб вдасться перебити логістичні шляхи до окупованого Криму.

Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу про ситуацію на Півдні України і можливості наших захисників на цьому напрямку.

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"Вийти на Північне Поазов'я – передумови є, це цілком можливо. Маємо ще добрих два місяці, доки сухий ґрунт, яким може рухатись техніка", – зазначив Черник.

Що дасть вихід ЗСУ на Азовське узбережжя: дивіться відео 24 Каналу

Коли ЗСУ обвалять південний плацдарм, вони матимуть змогу перерізати сухопутний коридор до Криму. А знищивши ще й Керченський міст, окупований півострів опиниться в ізоляції – місяця ракетних обстрілів буде достатньо для його звільнення.

Оперативно про наступ ЗСУ та звільнені міста й села читайте в нашому телеграмі.

Чи триватиме наступ ЗСУ взимку

"Ми тепер б'ємось не в зоні твердого покриття, ми ведемо класичну війну зразка Першої / Другої світової війни – у полі", – сказав Черник.

Саме тому взимку навряд чи буде якесь просування – лише контрбатарейна боротьба.

Контрбатарейна боротьба – це комплекс організаційних, розвідувальних та вогневих заходів зі знищення або придушення вогневих підрозділів і пунктів управління противника.

Що відбувається на Півдні України: останні новини

  • Очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що Сили оборони можуть розірвати сухопутне сполучення між Кримом і Росією до зими. Передумовою цього став частковий прорив першої оборонної лінії ворога на Запоріжжі.
  • Військовий експерт Роман Світан вважає, що наші бійці можуть просуватись протягом усієї зими. Для цього потрібно вийти на піщані ґрунти, які гарно вбирають вологу та тримають гусеничну техніку.
  • До слова, протягом останнього тижня українські військові звільнили понад п'ять квадратних кілометрів на Півдні. Тим часом російські окупанти продовжують зазнавати втрат.
Автор: Марія Куцова