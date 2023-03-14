Перспективний напрям: Жданов оцінив можливість "зрізання" виступу росіян біля Бахмута

ЗСУ могли б вдарити з Півночі на Схід з боку Сіверська, де зосереджені сили противника. Це б могло б змінити хід подій на Бахмутському напрямку.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, такі дії мають бути дуже виваженими.

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Що ЗСУ робитимуть із виступом окупантів

Олег Жданов повідомив, що над Бахмутом навис своєрідний північний виступ. Таку назву він отримав у колі військових аналітиків та експертів.

Судячи з того, що Генштаб не здійснює спроб завдати такого флангового удару, який би "зрізав" цей виступ, я так розумію, що сил та ресурсів, на жаль, немає для нанесення такого удару,

– розказав він.

На його думку, українській стороні першочергово важливо вистояти перед ворогом в оборонній операції.

До того ж важливо не змарнувати ті резерви, які ЗСУ готують для весняного контрнаступу.

"Зараз уже потрохи починають тягнути туди свіжі резерви для утримання ситуації під контролем у районі Бахмута і цих північних та південних виступів, які виникли за Бахмутом", – наголосив Жданов.

За словами військового експерта, це робиться для своєрідного утримання коридору.

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Історія повторюється

Олег Жданов зазначив, що ситуація із північним виступом в умовах війни з Росією має свою аналогію.

У 1943 році Барвінківський виступ точно так само утворився – Червона армія його створила,

– додав він.

На його думку, вона думала, що зуміла захопити плацдарм. Тож німці з танковою армією "зрізали" Барвінківський виступ, оточили і розгромили доволі велике угруповання радянських військ.

Тож ситуація дуже нагадує ту, яка склалася наразі.

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