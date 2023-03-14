Перспективний напрям: Жданов оцінив можливість "зрізання" виступу росіян біля Бахмута
ЗСУ могли б вдарити з Півночі на Схід з боку Сіверська, де зосереджені сили противника. Це б могло б змінити хід подій на Бахмутському напрямку.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, такі дії мають бути дуже виваженими.
Дивіться також У Бахмуті загинув оператор Суспільного Олексій Ольховик
Що ЗСУ робитимуть із виступом окупантів
Олег Жданов повідомив, що над Бахмутом навис своєрідний північний виступ. Таку назву він отримав у колі військових аналітиків та експертів.
Судячи з того, що Генштаб не здійснює спроб завдати такого флангового удару, який би "зрізав" цей виступ, я так розумію, що сил та ресурсів, на жаль, немає для нанесення такого удару,
– розказав він.
На його думку, українській стороні першочергово важливо вистояти перед ворогом в оборонній операції.
До того ж важливо не змарнувати ті резерви, які ЗСУ готують для весняного контрнаступу.
"Зараз уже потрохи починають тягнути туди свіжі резерви для утримання ситуації під контролем у районі Бахмута і цих північних та південних виступів, які виникли за Бахмутом", – наголосив Жданов.
За словами військового експерта, це робиться для своєрідного утримання коридору.
Олег Жданов пояснив, які плани в ЗСУ щодо виступу над Бахмутом: дивіться відео
Історія повторюється
Олег Жданов зазначив, що ситуація із північним виступом в умовах війни з Росією має свою аналогію.
У 1943 році Барвінківський виступ точно так само утворився – Червона армія його створила,
– додав він.
На його думку, вона думала, що зуміла захопити плацдарм. Тож німці з танковою армією "зрізали" Барвінківський виступ, оточили і розгромили доволі велике угруповання радянських військ.
Тож ситуація дуже нагадує ту, яка склалася наразі.
Ситуація на Донбасі: головне
- Полковник Роман Світан повідомив, що центр міста Бахмут зараз перебуває під контролем Збройних сил України. Росіяни зайшли до міста лише на околиці з півночі, сходу та півдня. Але там організовані оборонні рубежі ЗСУ.
- Біля Слов'янська росіяни потрапили в пастку. Там будь-які дії росіян будуть їм не на користь, рух на Слов'янськ – погіршить ситуацію, рух на Бахмут теж погіршить ситуацію і навіть відхід назад на стартову позицію так само погіршить їхнє становище, адже відкриває фланги групам, що стоять поруч.
- Аби росіянам розпочати зараз повторний наступ на місто Вугледар, їм необхідно відновитися. Ворог там зазнає великих втрат, як в особовому складі, так і в технічній складовій. Майже повністю знищена 155-та та 40-ва бригада.