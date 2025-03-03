Намагаються налагодити понтонні переправи через річку Оскіл: Федоренко пояснив мету росіян

Попри активні бойові дії на Донеччині, ворог не полишає спроб просунутись у Харківській області. Однак українські захисники чинять опір противнику, не дозволяючи йому здійснити свої плани.

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахілес" Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, яких цілей намагаються досягти окупанти на Куп'янщині. Важкі бої зараз тривають безпосередньо в районі річки Оскіл.

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Росіяни зазнали великих втрат

Федоренко зазначив, що 429 окремий полк безпілотних систем "Ахілес" виконує завдання, зокрема, на Куп'янському напрямку.

Куп'янщина щодо оборони не є одноманітною, і оцінювати її потрібно, на його думку, в розрізі часу для того, щоб склалася максимально цілісна картина.

Починаючи з вересня 2024 року, противник активно тиснув, намагаючись розділити угрупування Сил оборони на дві частини. Для цього йому необхідно було зайти в населений пункт Кругляківка,

– пояснив він.

Росіяни, за його словами, виконали це завдання, але ціною втрати понад 200 одиниць важкої та легкоброньований техніки, а також живої.

Заскочивши в населений пункт Кругляківка, ворог намагався далі розширити плацдарм в напрямку Загризового – це нижче по течії річки Оскіл. А також в напрямок Колесниківки – вище по течії. Окупанти хотіли мати можливість підтягнути вогневі засоби і взяти під максимальний вогневий контроль правий берег.

Проте ворог забуксував, адже Сили оборони блокували його просування. В такій ситуації лінія бойового зіткнення перебувала щонайменше останній місяць,

– підкреслив командир полку.

Також вище по течії річки Оскіл ворогу було поставлене завдання до 1 листопада 2024 року зайняти лівобережний Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий. Для його реалізації він залучив весь потенціал – броню, піхоту, високоманеврову техніку, авіацію, артилерію, безпілотники. Але йому досі не вдалося виконати це завдання.

Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Змогли зайняти певні осередки на правобережжі

Ситуацію вище по течії – в районі Дворічного – потрібно розглядати в розрізі.

Наприкінці 2024 року противник, користуючись погодними умовами, а саме сильним туманом, переплив на човнах і плотах на правий берег з лівого і зайняв населений пункт Новомлинськ,

– розповів Федоренко.

Тоді Силам оборони вдалося блокувати противника, скинути в річку Оскіл і взяти під контроль Новомлинськ. Далі українські підрозділи продовжили виконувати завдання на інших гарячих відтинках.

Як наслідок противник пішов трохи вище по течії, зайшов з напрямку Дворічного з лівого на правий берег. Оскіл, за словами командира полку, дуже вузька річка, і противнику переправитись через неї на плотах та човнах не склало значних труднощів.

Окупанти зуміли зайняти певні осередки на правому березі, намагаючись сформувати міцний плацдарм, який допоміг би їм підготувати лівий та правий берег річки Оскіл для наведення стаціонарних понтонних переправ.

Це потрібно росіянам для того, щоб забезпечити логістику. Якщо будуть створені стаціонарні переправи, це дозволить їм інтенсивніше перекидати причепні гармати, легкоброньовану, броньовану техніку, постачати боєприпаси і завозити особовий склад.

Відповідно завдяки цьому ворог зможе розширити плацдарм, надійно закріпитися і як наслідок сформувати передумови для того, щоб почати рухатись вниз по течії з можливістю виходу на правобережний Куп'янськ,

– сказав він

Зараз тривають дуже складні бої, щоб блокувати ворога так само як це було здійснено біля Колесниківки та Загризового, а також в районі лівобережного Куп'янська та Куп'янська-Вузлового. На поточний момент, як зазначив Юрій Федоренко, вдалося досягти певних результатів і суттєво сповільнити просування противника.

Зазначимо, що за словами підполковника ЗСУ, заступника командира 3 ОШБр Максима Жоріна, росіяни намагаються прорватися до річки Оскіл та закріпитися там. На північ від Куп'янська вони сформували певний плацдарм і здійснюють спроби розширити його. Проте українським силам вдається стримувати окупантів в районі Борової.