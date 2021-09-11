Ситуація погіршилась, – Наєв розповів про обстановку на фронті

Сергій Наєв заявив, що ситуація на фронті значно погіршилась. Командувач об'єднаних сил ЗСУ заявив, що не спостерігають підготовки бойовиків до наступу.

Сергій Наєв заявив, що ворог продовжує обстрілювати українські позиції. Про це Наєв заявив у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" 10 вересня.

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Наєв прокоментував загострення на Донбасі

Обстановка тактична – погіршилась. Безпосередньо на лінії зіткнення ворог здійснює обстріли українських позицій із застосуванням ствольної артилерії, мінометів, снайперської зброї, іноді – застосовують протитанкові ракетні комплекси,

– заявив Наєв.

Він також пояснив, що накопичень військ чи приготувань до наступальних дій поки – не виявили. Однак Сергій Наєв запевнив, що нашим військам віддано розпорядження про адекватну відповідь у разі необхідності.

"Активізація на лінії зіткнення в районі ООС пов'язується з політичними процесами", – запевнив Сергій Наєв.

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