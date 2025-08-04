Понад рік російські війська ведуть бойові дії на Покровському напрямку. Наразі ситуація, що склалася, є небезпечною для Покровська. Росіяни просунулись між ним і Мирноградом перпендикулярно трасі, яка там проходить.

Про це в етері 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, зазначивши, що є виступ росіян з півночі від Покровська і з півдня, між ними відстань – 15-20 кілометрів. Це, з його слів, суттєво погіршує українську логістику.

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Чи можуть росіяни оточити Покровськ?

Майор запасу наголосив, що поки що оперативного оточення немає, тож можливість завозити українським підрозділам все необхідне – зберігається. Однак він підкреслив, що якщо ця відстань між виступами росіян зменшуватиметься, тоді й ця можливість теж буде зменшуватись.

Чи є ймовірність того, що росіяни можуть оточити Покровськ? Звісно, що вона існує, але у відсотковому співвідношенні вона поки що невелика. Росія зосередила там велике угруповання, яке складає понад 100 тисяч осіб. Там відбувається найбільша кількість боєзіткнень,

– озвучив Гетьман.

Ветеран російсько-української війни вважає, що рішення про те залишатися там чи відводити українські війська на інші позиції має ухвалюватися, виходячи з військової доцільності та військовослужбовцями, а не політиками.

Він нагадав сумні приклади щодо Авдіївки й Вугледару, коли ЗСУ трималися до останнього, хоча, з його слів, було зрозуміло, що вже утримати ті позиції не було змоги, але й команди відходити звідти не надходило. Тому відхід українських військ відбувався, за словами Гетьмана, не так організовано, як це мало б бути.

Організація відводу військ, як зазначив майор запасу – це найскладніша тактична операція. Її складніше спланувати, ніж тактику в обороні чи навіть у наступі. Це має плануватися заздалегідь і відбуватися своєчасно.

Окупанти прагнуть перерізати логістику ЗСУ

Ворог намагається зробити так, аби українські сили залишились без постачання боєприпасів та всього іншого, що потрібно для утримання оборони на Покровському напрямку. Небезпека, зі слів майора запасу, зростатиме.

Вони шукають будь-які шляхи навколо Покровська, де зможуть максимально просунутися. Перед росіянами стоїть стратегічне завдання – захопити Покровськ, а тактичне – якомога сильніше пошкодити логістику, залишити без всього необхідного українські підрозділи,

– озвучив Гетьман.

Ветеран російсько-української війни підсумував, що літньо-осінній наступ російської армії йде не за її планом, а набагато гірше. Ворог просувається повільніше, ніж задумував на початку. Розвиток подій на фронті, з його слів, залежатиме від дій ЗСУ, від постачання зброї Україні з боку партнерів, проведення мобілізації.

Гетьман вважає, що СОУ утримуватимуть Покровськ, як мінімум, до початку дощів та холодів. Однак, з його слів, якщо противник перекине додаткові війська і техніку на цей напрямок, то було б краще відвести українські підрозділи від міста на захід.

Там, як зазначив майор запасу і як звітують військові адміністрації, є підготовлені позиції з фортифікаціями, що дасть змогу зупинити ворога. Цей варіант дій, на думку Гетьмана, при зростанні загрози та посиленні тиску з боку ворога буде доцільнішим й дозволить зберегти життя українських бійців.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті