Поки це не деокупація: Братчук назвав головне завдання Сил оборони на фронті

На сьогодні необхідно говорити про деокупацію українських територій, але через призму тих реалій, які складаються на полі бою. Тому наразі головне завдання – стабілізувати лінію фронту, а згодом вже говорити про звільнення тимчасово окупованих територій України.

Потрібно стабілізувати лінію бойового зіткнення, фронт, максимально завдати шкоди ворогу, який ще має ресурси, щоб здійснювати бойові дії. Це 24 Каналу пояснив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Читайте також У мережі заявили, що росіяни нібито зайшли в Покровськ: в ОСУВ "Хортиця" відреагували

Потрібно стабілізувати фронт

Сергій Братчук зазначив, що у росіян є певні просування щодня. Однак немає досягнення ворогом усіх цілей, які він ставив перед собою. Зокрема, Луганська область, яка вкрай важлива для загарбників, не окупована повністю. Під контролем України є частина території, яку захищають і від початку повномасштабного вторгнення, і від 2014 року наші підрозділи.

У Кремлі постійно заявляють, що півострів Крим, Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області – це нібито "регіони Росії". Однак такими повідомленнями країна-агресорка намагається перевести увагу міжнародної спільноти. Зокрема, показати новій адміністрації президента США, що Росія там "назавжди", тому буцімто не повинно мовитись про ці території.

Тому для нас сьогодні головне – стабілізувати лінію фронту, а потім вже говорити про звільнення наших територій. Цих завдань з нас ніхто не знімає. Але лінія фронту стабілізована, маємо накопичення відповідного ресурсу – відповідно підготовлені війська для того, щоб реагувати на ту основну компоненту 2025 року у наступальних діях Росії,

– підкреслив речник.

Мовиться про особовий склад російської армії та авіацію. Це два чинники, які максимально впливають на поле бою. Тому для звільнення наших територій мають бути відповідні умови, які будуть створені у будь-якому випадку.

"Але для цього потрібно напружитися усьому суспільству. Тому що будь-які розмови сьогодні про так звані перемовини, яких ще ніхто не починав, яких немає, розколочують суспільство, негативно впливають на людей, які перебувають у тилу, на частину війська. Ці розмови треба припинити", – наголосив Братчук.

Він додав, що ворог ніде не зник. Він заліз на територію Донецької області, тому там треба максимально зупинити та знищити окупантів, щоб йти вперед.