Там палає: Тимочко назвав найгарячіший напрямок фронту

Найскладніша ситуація на фронті зараз у Донецькій області. Крім того, військові операції російські окупанти завжди супроводжують інформаційними кампаніями. Зокрема, розповідають про нібито "захоплення" Покровська, однак це не так.

Насправді ворог навіть не підійшов впритул до Покровська. Це 24 Каналу зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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"Донеччина вся палає. І Курщина, хоча звідти порівняно мало інформації. Тільки про те, що війська просуваються, хай і повільніше. Але все одно та територія, яку зайняли ЗСУ за два тижні, співмірна тому, що Росія з дикими боями, шаленими руйнуваннями, багатотисячними втратами зуміла зайняти за майже рік агресивного наступу в Україні", – сказав він.

Ворог не підійшов впритул до Покровська

Росія поширила не тільки у своїх, а й в іноземних виданнях низку матеріалів про нібито "втрату Україною" Покровська, Часового Яру і так далі. Іван Тимочко пояснив, що насправді це інформаційна кампанія – один з улюблених методів загарбників.

Ворог ще не підійшов впритул до Покровська. Росія завжди свої наступи супроводжує інформаційними кампаніями. Знаємо, що і в іноземних видань теж є свої політичні впливи, домовленості,

– зазначив він.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ закликав українців дуже уважно ставитись до будь-якої інформації, яка надходить із зовнішніх джерел. Варто довіряти офіційним повідомленням українського командування.