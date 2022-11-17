Росія багато вкладає в Придністров'я: в Одеській ОВА оцінили ймовірність нового фронту
Загроза нападу Росії з Придністров'я залишається актуальною. Повідомляється, що сьогодні держава-агресорка вкладає величезні гроші у свою проросійську опозицію у Молдові.
Сепаратистські політичні сили намагаються роздмухувати ситуацію на території країни. Про це 24 каналу сказав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
До теми Росія розхитує Молдову напередодні важкої зими: чи встоїть Майя Санду
Немає жодних питань щодо можливого виникнення так званого другого фронту з Придністров'я проти України. У нас є Збройні Сили, відповідні бойові завдання – мало ворогові не здасться. Тому він сюди й не лізе,
– зауважує Братчук.
Нічого не вдасться
За словами речника Одеської ОВА, ворог дійсно може імітуватиме певні дії на території Придністров'я. Зокрема, над якимись дрібними провокаціями працює російська ФСБ.
"Такий сценарій можливий. Але сил і можливостей щось там зробити у противника немає", – переконаний Сергій Братчук.
Він наголосив, що наразі ситуація повністю під контролем. "Тримаємо руку на пульсі. Якщо щось не говорять – це не від того, що чогось не знають, а тому, що усе контролюють", – підсумував він.
Чи можливий напад з території Придністров'я: дивіться відео
Ситуація у Придністров'ї: що потрібно знати
- У Росії вкотре пригрозили нападом на Молдову. Глава російського МЗС Сєргєй Лавров попередив, що будь-які дії Молдови щодо невизнаного Придністров'я вважатимуться нападом на Росію. Крім цього, він пообіцяв "захистити" російськомовних жителів Молдови. Щоправда, від кого саме – так і не пояснив.
- На такі заяви росіян відреагували в Офісі Президента України. Як стверджує радник голови ОП Михайло Подоляк, Росія може обрати Молдову наступною жертвою.
- Втім, рожевим мріям Кремля про захоплення Молдови здійснитися не судилося – на заваді впевнено стоять Збройні Сили України, яки є гарантом безпеки сусідньої країни. Молдавський депутат Оазу Нантой наголосив, що Лавров – це абсолютно брехливе тіло, яке обслуговує Владіміра Путіна так само, як Геббельс обслуговував Гітлера.
- У Придністров'ї зафіксували небажання підписувати контракти з російською армією. Окрім цього, там почалося масове дезертирство.
- Впродовж вересня – жовтня Молдову охопили антиурядові мітинги. Протестувальники вимагали відставки президентки Майї Санду та угоди з Росією про зменшення ціни на газ. Організатором акцій виступила проросійська партія "Шор".