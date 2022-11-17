Росія багато вкладає в Придністров'я: в Одеській ОВА оцінили ймовірність нового фронту

Загроза нападу Росії з Придністров'я залишається актуальною. Повідомляється, що сьогодні держава-агресорка вкладає величезні гроші у свою проросійську опозицію у Молдові.

Сепаратистські політичні сили намагаються роздмухувати ситуацію на території країни. Про це 24 каналу сказав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Немає жодних питань щодо можливого виникнення так званого другого фронту з Придністров'я проти України. У нас є Збройні Сили, відповідні бойові завдання – мало ворогові не здасться. Тому він сюди й не лізе,

– зауважує Братчук.

Нічого не вдасться

За словами речника Одеської ОВА, ворог дійсно може імітуватиме певні дії на території Придністров'я. Зокрема, над якимись дрібними провокаціями працює російська ФСБ.

"Такий сценарій можливий. Але сил і можливостей щось там зробити у противника немає", – переконаний Сергій Братчук.

Він наголосив, що наразі ситуація повністю під контролем. "Тримаємо руку на пульсі. Якщо щось не говорять – це не від того, що чогось не знають, а тому, що усе контролюють", – підсумував він.

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