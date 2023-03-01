Журналіст з Молдови пояснив мету військових зборів у Придністров'ї

Ситуація довкола Придністров'я загострюється з кожним днем. У регіоні ініціювали військові збори.

Таким чином хочуть підвищити бойову злагодженість. Про це 24 Каналу сказав журналіст видання RISE Moldova Володимир Тхорик.

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Можливий силовий сценарій

Як зауважує журналіст, офіційний Кишинів щороку оголошує на те, що налаштований на дипломатичне вирішення придністровського конфлікту. Водночас він закликає Росію вивести свої війська з території України.

"Ба більше, після того, як російська армія у Придністров'ї стала співслужбовицею армії-агресора, Молдова продовжила на цьому наполягати. Але поки справа не зрушується з мертвої точки", – відзначив Тхорик.

Ймовірно, і придністровську, і російську армії готують до розвитку подій не мирним шляхом. Втім, це армія, додає журналіст, професійні військові зобов'язані бути боєздатними, як у будь-якій країні світу. "До речі, у Молдові не дуже боєздатна армія, адже в країні немає жодного танку", – підкреслив він.

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