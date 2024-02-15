Ситуація складна: Данілов відповів, чи можливий відступ з Авдіївки
Ситуація на Авдіївському напрямку вкрай складна. Для посилення українських військ в Авдіївку була терміново передислокована Третя штурмова бригада.
В етері 24 Каналу секретар РНБО Олексій Данілов оцінив ситуацію у районі Авдіївки. Він сказав, чи варто готуватися до ймовірного відступу з міста.
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Потенційний відступ з Авдіївки
Окупаційна армія майже вщент знищила Авдіївку. Міста вже майже не існує. Водночас життя українського бійця та кожного українця – це найважливіша цінність.
Треба розуміти, що наші військові у разі потреби ухвалюватимуть відповідні рішення. Ще раз наголошую, що тут нема ніякого катастрофічного питання,
– зауважив Данілов.
На війні взагалі немає жодного легкого дня. В Україні, починаючи з 24 лютого, кожен день складний та напружений, адже українці борються за свою перемогу, незалежність та рідну землю.
Те, що стосується слова "відступ", то ми таке слово не використовуємо, адже воно абсолютно некоректне. Є розуміння, що за потреби військові мають здійснювати ті чи інші маневри для досягнення успіху,
– зазначив секретар РНБО.
Він наголосив, маневри на війні – звичайна справа, тому у разі передислокації військ на Авдіївському напрямку не треба з цього робити трагедію. Війна – складна річ, й не варто приділяти багато уваги незначним змінам на фронті й розповідати, що буцімто "все пропало". Військове керівництво має право ухвалювати відповідні рішення, аби зберегти життя.
В Авдіївку перекинули 3-тю ОШБр: детальніше
- 10 жовтня 2023 року російські загарбники розпочали наступ на Авдіївському напрямку. Понад 4 місяці українські військові героїчно обороняють місто та завдають ворогу шалених втрат. Однак, на жаль, щодня ситуація в Авдіївці загострюється і нині надзвичайно критична.
- Командування ухвалило рішення терміново перекинути бійців Третьої окремої штурмової бригади на цей напрямок. 15 лютого у 3-ій ОШБр підтвердили передислокацію підрозділів.
- Окремі батальйони провели рейд у захоплені окупантами райони Авдіївки. Сили ворога на їхньому відрізку складають орієнтовно 7 бригад.
- Начальник штабу бригади "Азов", військовий Богдан Кротевич з позивним "Тавр" переконаний, що не технологічний прогрес допоможе Україні, а саме – вміння маневрувати на полі бою. Адже без правильно використання не допоможуть навіть мільйон систем HIMARS.