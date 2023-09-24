"Красиві назви країн": що показала зустріч Лаврова з представниками Таїланду та Еритреї

Росія перебуває в міжнародній ізоляції на світовій арені. Лідери багатьох держав уникають зустрічей із представниками режиму Путіна.

Про це 24 Каналу розповів ведучий каналу "Ходорковський LIVE", російський опозиційний журналіст Сергій Асланян, прокоментувавши появу глави МЗС Росії Сєргєя Лаврова на засіданні Радбезу ООН.

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Росіянам розповідають зовсім інше

Як наголосив Асланян, пропаганда розповідає мешканцям Росії, що їхня країна ледь чи не на чолі міжнародних відносин. А всі держави нібито хочуть зустрітися з представниками країни-агресорки. Зрозуміло, що це неправда.

В самій Росії ростуть ціни, закінчується життя. Попереду зима – газ відключили, дров немає, поїздів немає. Тому вони починають розповідати оце все, щоб у жителів було відчуття "вєлічія". От вони зустрілися з М'янмою, потім з Еритреєю. Ніхто там не знає, що це взагалі таке. Але звучить красиво,

– розповів Асланян.

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Усі у світі прекрасно розуміють, в якому становищі зараз перебуває Росія. Але режим намагається і надалі транслювати маячню звичайним росіянам, щоб вони відчували "вєлічіє".

Ситуація в Росії: коротко