Путін перестав з'являтися на людях після виборів: чого боїться глава Кремля

Російські опозиційні ЗМІ звернули увагу, що Путін перестав з'являтися на людях після виборів. Навряд чи він зараз має пряму загрозу. Але, звісно, є нюанси.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що він не бачить об'єктивних причин, які змушували б Путіна ховатися після виборів.

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У Путіна є вороги

Як наголосив Яковенко, звісно, що в Путіна є вороги. Тут можна навести багато варіантів. До прикладу, в ліквідації Путіна міг би бути зацікавлений та ж ІДІЛ.

Думаю, що ІДІЛ із задоволенням організувала б персональний теракт проти Путіна. Тому що для ІДІЛу чим голосніше – тим краще. І Путін був би прекрасним трофеєм для Ісламської держави. Це одразу б підвищило капіталізацію на ринку терористичних послуг. А такий існує. Вони б могли отримати більше шансів на формування вербувальної мережі тощо,

– сказав Яковенко.

Путіну є чого боятися, але навряд чи він не виходить на люди вже два тижні, бо переховується. Але цілком ймовірно, що у нього є манія переслідування, яка характерна для багатьох диктаторів маніакального типу.

Ситуація в Росії: коротко