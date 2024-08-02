Зайнятий зовнішніми ворогами: Путін "втомився" наводити лад у Росії

У Росії безліч внутрішніх проблем, однак Кремль не поспішає ними займатися та кидає усі ресурси на ведення війни проти України. Владімір Путін свого часу "втомився" наводити лад у своїй країні та почав боротися із так званими "зовнішніми ворогами".

Це 24 Каналу зауважив російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов. За його словами, Путіну дуже сподобалось окуповувати чужі території, тому він продовжив залучати усі сили для цього.

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Путіну сподобалось окуповувати

Аббас Галлямов зазначив, що коли Путін прийшов до влади, то ще намагався у щось вникати. Але він крав багато грошей, тим самим займалися усі російські чиновники. Тому з часом кремлівський диктатор переключився на зовнішню політику.

Думаю, в якийсь момент він "втомився", подивився на рейтинги, які падають, рівень життя, який знижується. Він кинувся шукати якісь альтернативні варіанти, чим можна займатись, щоб результати швидко були помітні, можна було всіх дивувати своєю "ефективністю та результативністю",

– припустив він.

Коли Росія почала окуповувати території інших країн, Путіну це дуже сподобалось. Він вигадав для себе так зване алібі, чому всередині Росії все так погано. Нібито у Путіна нема часу зайтись цим, бо потрібно "займатись боротьбою із зовнішніми ворогами". Хоч воювати в окупантів виходить дуже погано, але у мирний час путінський режим вже не виживе.