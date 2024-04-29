Несіть корвалол: у Скабєєвої припадок через таємну поставку ATACMS Україні

Російські пропагандисти бісяться через продовження військової допомоги від США для України. Особливо у них "палає" через таємну передачу далекобійних ракет ATACMS.

Російські пропагандисти уважно стежили за ситуацією із військовою допомогою від США. Очевидно, що країна-агресорка намагалася зробити усе можливе, аби зірвати цей процес. Але нічого не вдалося. Сполучені Штати таки ухвалили подальшу підтримку для України.

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Нехай запасаються корвалолом

В одному з сюжетів на російському телебаченні Скабєєва збісилася через продовження військової допомоги для України. Їх дратує, що вже буквально за кілька днів після того, як президент США Джо Байден підписав законопроєкт, військова допомога почне прибувати до України.

Зброї буде дійсно багато. Штати передадуть і БМП Bradley, і транспортні засоби HMMWV. Будуть і артилерійські боєприпаси.

Найбільше Скабєєву роздратувало, що Штати передадуть авіабомби та аеродромне обладнання. А це – натяк, що передача винищувачів F-16 станеться вже досить скоро. Пропагандисти бісяться, адже це – "потенційний носій ядерної зброї".

Також Скабєєва схвильована через інформацію про таємну передачу Україні далекобійних ракет ATACMS на 300 кілометрів. Вона перерахувала, що ця зброя допоможе Києву бити по тимчасово окупованому Криму. Кумедно, але й вона припускає, що Україна може запустити ці ракети по Мінську.

Військова допомога для України: коротко