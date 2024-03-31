Путін "підгодовує" кровожерливість росіян: коли це може обернутися проти нього

Кремль постійно "годує" росіян різною кровожерливість та агресією. Прийде час – і це обернеться проти самого Путіна та його оточення.

Про це 24 Каналу розповів письменник, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов, зауваживши, що Путін робить усе можливе, аби максимально довго затриматися при владі. Заради цього він готовий на будь-які речі.

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Путін підсовує населенню образ ворога

Як наголосив Мурзагулов, російські пропагандисти та сам Кремль "граються" на емоціях росіян. Вони постійно підкидають їм різні образи ворогів. Відповідно агресія та насильство у суспільстві виростає. І там стають нормальними такі речі, як катувати підозрюваних у теракті.

Путін постійно підсовує населенню образ ворога. В цьому сенсі навіть висококультурне німецьке суспільство в якийсь момент "з'їло", що головна причина їхніх бід – євреї. Путін ж так само підкидає населенню різних ворогів. Це все триватиме до пори до часу,

– сказав Мурзагулов.

Паралельно Кремль видає окупантів за так званих "гєроїв". Це питання часу, коли все це обернеться проти самого Путіна. Як тільки почнуться економічні та соціальні потрясіння – у Кремля будуть проблеми.

Сьогодні в Росії є багато окупантів, які воювали в Україні. Вони звикли вирішувати проблеми за допомогою вбивства. Є різні "армади", які ненавидять один одного. От є Кадиров. І є маргінали, яких зробили героями. Питання часу, коли все це спалахне,

– зазначив Мурзагулов.

Ситуація в Росії: коротко