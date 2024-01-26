У Путіна не така й велика підтримка: що діється з населенням Росії
Путін не має значної підтримки серед росіян. Але тамтешнє населення має іншу проблему, яка впливає, зокрема, і на війну проти України.
Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що значна частина росіян живе погано. І цей стан лише погіршується.
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Телевізор пропагує ненависть проти України
Як наголосив Яковенко, паралельно пропагандисти продовжують вкидати населенню думки, які вони мають сприймати. Одна з них – ненависть до України. Її постійно розпалюють та намагаються нав'язати росіянам.
При цьому десь з весни минулого року рейтинги пропагандистських передач почали падати. Але ядро ще є. Я досліджував, як пропаганда впливає на людей. І це схоже на наркотик. Людина сідає щовечора дивитися Соловйова. І з часом їй потрібно все більше, трешу, ненависті тощо,
– сказав Яковенко.
Загалом місцеве населення не надто підтримує Путіна. Близько 20% дійсно виступають за нього. Ще 20% – проти Путіна та війни. Решті – просто "наплювати" на все. Вони нічого не хочуть.
Основна маса – 60% – це люди, яки "наплювати" на все. Їм хоч кожен день показуй бомбардування, воєнні злочини. Їм на це буде "наплювати". Ось така відсутність емпатії. Така проблема є у величезної кількості росіян. Десь дві треті населення Росії страждають на це,
– підкреслив Яковенко.
Ситуація в Росії: коротко
- Станом на 25 січня Росія втратила вже 379 тисяч особового складу. Також українські військові знищили 6257 ворожих танків, 11621 бойових броньованих машин, 9067 артилерійських систем, 972 РСЗВ, 660 засобів ППО.
- Кумедно, що воєнного злочинця Ігоря Гіркіна засудили в Росії. Йому дали чотири роки колонії за "екстремізм".
- В ніч на 25 січня Служба безпеки України, за даними джерел 24 Каналу, провела успішну операцію на території Росії. Безпілотники СБУ атакували нафтопереробний завод у місті Туапсе. Там вдалося пошкодити установку первинної обробки нафтопродуктів. Далі буде багато інших сюрпризів – запевнило джерело 24 Каналу.