У Путіна не така й велика підтримка: що діється з населенням Росії

Путін не має значної підтримки серед росіян. Але тамтешнє населення має іншу проблему, яка впливає, зокрема, і на війну проти України.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що значна частина росіян живе погано. І цей стан лише погіршується.

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Телевізор пропагує ненависть проти України

Як наголосив Яковенко, паралельно пропагандисти продовжують вкидати населенню думки, які вони мають сприймати. Одна з них – ненависть до України. Її постійно розпалюють та намагаються нав'язати росіянам.

При цьому десь з весни минулого року рейтинги пропагандистських передач почали падати. Але ядро ще є. Я досліджував, як пропаганда впливає на людей. І це схоже на наркотик. Людина сідає щовечора дивитися Соловйова. І з часом їй потрібно все більше, трешу, ненависті тощо,

– сказав Яковенко.

Загалом місцеве населення не надто підтримує Путіна. Близько 20% дійсно виступають за нього. Ще 20% – проти Путіна та війни. Решті – просто "наплювати" на все. Вони нічого не хочуть.

Основна маса – 60% – це люди, яки "наплювати" на все. Їм хоч кожен день показуй бомбардування, воєнні злочини. Їм на це буде "наплювати". Ось така відсутність емпатії. Така проблема є у величезної кількості росіян. Десь дві треті населення Росії страждають на це,

– підкреслив Яковенко.

Ситуація в Росії: коротко