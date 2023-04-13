Вам уже нічого не допоможе, – Соляр емоційно звернулася до росіян із прикордонних областей

В прикордонних областях Росії все частіше трапляється різна таємнича "бавовна". Та ще й місцеві мешканці скаржаться, що українці, яких примусово вивезли, "жорстоко" кидають росіян.

Мешканці прикордонних областей Росії щиро обурюються та не розуміють, чому вони регулярно чують різні звуки вибухів та інші "таємничі" звуки. "Панікі" у них немає, але щось постійно є відчуття тривожності.

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Росіянам у прикордонних областях некомфортно

Хоч війна йде на території України, але мешканці прикордонних областей Росії теж почувають себе не дуже комфортно. Вже й з'являються сюжети, як вони скаржаться на різні незрозумілі інциденти. Але вони не усвідомлюють – їм вже нічого не допоможе.

Я так і не зрозуміла. Паніка є чи паніки нема? Ніби нема. Незрозуміло хто там взагалі стріляє? Ну то йдіть і гляньте, хто стріляє. В чому проблема? Паніки ж нема,

– жартує ведуча 24 Каналу Катерина Соляр.

Українці красиво кидають росіян

Також в різних російських телеграм-каналах з'являються скарги "мєстного насєлєнія" на українців, яких примусово вивезли з тимчасово окупованих територій. Росіяни не розуміють, чому так звані "біженці" так погано до них ставляться.

Виявляється, що деякі українці нібито отримали так звані "сертифікати на житло". Хоч паралельно є багато різних російських військових, які по 10 – 15 років чекають на квартиру. Але далі ще цікавіше. Українці буцімто отримують житло, одразу його продають, а потім виїжджають в Україну з грішми.

Більшість українців, які отримують квартиру, зразу ж її продають. А з вторгованими грошима виїжджають в треті країни або повертаються в Україну. І росіян це дуже сильно турбує. Ну хоч така компенсація, поки немає репарацій,

– зауважила Соляр.

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