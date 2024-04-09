Винятку не буде: яке майбутнє чекає на Путіна

Росія – агресивна держава, яка має на меті захопити якнайбільше земель. За певного варіанту Путін може піти на ризик і напасти на країни НАТО.

Про це 24 Каналу розповів доктор історичних наук і письменник Юрій Фельштинський, зауваживши, що агресивні наміри Росії є абсолютно дикими. Країна-агресорка має величезну територію, де є великий відсоток абсолютно неосвоєних земель.

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Замість того, щоб розвивати їх, вони намагаються захопити ще більше чужих земель.

В результати вони не стільки захоплюють їх, як знищують. Саме тому, якщо країна входить в НАТО, з цього твердження не йде наслідок, що їй не варто очікувати російської агресії. Але треба розуміти, якщо російська армія вторгнеться в Нарву в Естонії, то захищатимуть Нарву не лише естонці, а війська НАТО,

– зазначив Фельштинський.

Це змінює ситуацію, адже Європа є сильнішою за Росію. Вона здатна себе захистити від такої агресії. Саме тому Путін зараз не дійшов до того, аби напасти на НАТО.

Чи нападе Росія на країни НАТО

Як вважає Фельштинський, це може статися тільки у тому випадку, якщо, не дай Боже, Росія зможе захопити Україну. Цілком ймовірно, що Росія має загальний план війни з НАТО через напад на Фінляндію та Швецію.

Хоча зрозуміло, що перед тим буде Молдова. Тоді знову почнеться історія з "ущємлєнієм рускоговорящого насєлєнія" і так далі. Але зрештою на Путіна чекає цілком очікуваний фінал.

Якщо Путін зможе пробитися через Україну, то він, звісно, піде в Європу. Це буде насамперед Молдова. Але потім може бути і НАТО. Я не бачу сценарію, за яким Путін зупиниться. Є диктатори, які зупинитися не можуть. Хоч їм може бути набагато вигідніше зупинитися. Але ось так влаштовані деякі люди, що зупинитися не можуть, поки їх не знищать. Така доля чекає на Путіна. Не чекаю винятку із загальних історичних правил,

– підкреслив Фельштинський.

Ситуація в Росії: коротко