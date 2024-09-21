Уже демонстрував свою "відданість": як Кадиров насправді ставиться до Путіна

Навколо відносин Путіна та Кадирова є багато різних міфів. Все там не так добре, як здається.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов, зауваживши, що підрозділи Кадирова навряд чи захищатимуть Путіна, якщо тому щось загрожуватиме.

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Які відносини в Путіна та Кадирова

Як наголосив Жирнов, існує така "казочка", ніби Путін спеціально фінансує Кадирова та його підрозділи, аби там йому допомогли в разі небезпеки.

Є така "казочка". Нібито якщо Путіна хтось зрадить з МВС чи ФСО, то він може подзвонити Кадирову – і вони приїдуть. Ми вже бачили, як ці люди рятували Путіна до Ростова, коли туди підходив Пригожин,

– сказав Жирнов.

Загалом Росія поступово наближається до того, що там станеться громадянська війна на релігійній основі. Перші дзвіночки були під час протестів у Дагестані у 2023 році.

Путін веде до цього. В Росії буде різня на релігійній основі. Путін воює з православними і дружить з мусульманами. Це закінчить релігійною війною всередині Росії,

– зауважив Жирнов.