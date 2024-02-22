Болюче місце Путіна: на що диктатор завжди дуже бурхливо реагує
Владімір Путін має величезну кількість комплексів, які проявляються в його рішеннях. Але одна тема його зачіпає понад усе.
Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що Путін постійно намагається приховати інформацію про своє особисте життя. І коли щось виходить назовні – він одразу починає мстити.
Дивіться також Сталінські методи та кривавий список: як Путін десятиліттями страчує своїх ворогів і опонентів
Путін – закомплексована людина
Як розповів Яковенко, свого часу одна з російських "жовтих" газет опублікувала матеріал про те, що Путін буцімто планує одружуватися зі своєю коханкою Аліною Кабаєвою. Реакція на це була надзвичайно бурхливою.
Буквально наступного дня головного редактора звільнили. А власник дуже швидко продав газету. Через певний час вона знову почала виходити, але була вже зовсім іншою.
Коли у Путіна питалися за це, він відповідав, що не варто сунути свій ніс в особисті справи. Дуже емоційно відреагував. Це його болюче місце. А людина він насправді дуже закомплексована. Він перевантажений величезною кількістю комплексів, звідки і йде оця мстивість, хвороблива нетерпимість, щоб поряд з ним не було нікого вищого, розумнішого, талановитішого,
– сказав Яковенко.
Невдачі Росії: коротко
- Російська авіація продовжує обстрілювати Україну. Однак час від часу бомби падають і по території країни-агресорки. Так, нещодавно один із літаків впустив авіабомбу ФАБ-250 на території Бєлгородської області. Окупанти були змушені евакуювати близько 150 місцевих жителів з села Солоті.
- Сили оборони України успішно вдарили по полігону біля села Трудівське, яке розташоване на тимчасово окупованій території Донецької області. Там вдалося знищити щонайменше 68 окупантів внаслідок влучного удару з HIMARS.
- З початку повномасштабної війни Росія втратила вже понад 407 тисяч особового складу. Наші захисники також знищили 6523 ворожих танків, 12373 бойових броньованих машин, 9867 артилерійських систем, 997 РСЗВ, 680 засобів ППО, 325 гелікоптерів тощо.