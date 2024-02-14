Не хвилюють ні вибори Путіна, ні вибухи у Москві: що нині активно обговорюють росіяни
У Росії регулярно стаються різні інциденти на кшталт загоряння нафтопереробного заводу у Москві. Однак росіяни слабо цим цікавляться.
Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ Єгор Чечеринда, зауваживши, що російські ЗМІ мало розповідають про вибухи в Москві або інші аналогічні інциденти.
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Крім того, там придумують різні виправдання. До прикладу, в історії із загорянням на території нафтопереробного заводу в Москві там взагалі розповідали, що це був запланований і контрольований викид газу. Це "цікаво" звучить на тлі нещодавніх вибухів на нафтопереробних заводах в Росії.
Що насправді цікавих росіян
Як наголосив Чечеринда, останнім часом головна тема в Росії – приїзд Філіпа Кіркорова в тимчасово окуповану Горлівку Донецької області. В тамтешніх ЗМІ багато обговорюють, чи пробачити його за участі у "голій вечірці".
Те, що в Москві сталися вибухи та горів завод, де виробляли літаки, це банально не в їхньому контексті. Їх не хвилюють ні вибухи в Москві, ні вибори Путіна,
– сказав Чечеринда.
Нещодавно тамтешня соціологічна група Russian Field опублікувала цікаве дослідження. Згідно з ним 62% росіян взагалі не обговорюють зі своїми друзями та сусідами тему майбутніх так званих "виборів президента Росії".
Натомість частина росіян все одно вважає правильним те, що Росія розв'язала війну проти України. 36% опитаних, якби мали можливість повернутися в минуле та скасувати рішення про початок війни, не зробили б цього. Ще 17% – ймовірно, не зробили б це. 22% – скасували б рішення про початок війни. 15% – найімовірніше, скасували б це рішення.
Ситуація в Росії: коротко
- З початку повномасштабної війни Росія втратила понад 398 тисяч особового складу. Також українські військові знищили 6433 ворожих танки, 12043 бойових броньованих машин, 9566 артилерійських систем, 984 РСЗВ, 671 засіб ППО тощо.
- За даними ГУР, Росія вербує іноземців на війну проти України. Зокрема йдеться про непальців та кубинці. Країні-агресорці значно дешевше це робити, ніж мобілізувати росіян.
- Українські захисники 14 лютого знищили великий десантний корабель окупантів "Цезар Куніков". По ньому влучили поблизу Алупки.