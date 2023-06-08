Кадиров пропонує відправити своїх бійців на Бєлгородщину: правозахисник з Чечні назвав мету

Ватажок Чечні Рамзан Кадиров пропонував відправити свої підрозділи у Бєлгородську область. Саме там зараз здійснюють успішні рейди представники РДК та легіону "Свобода Росії".

Про це 24 Каналу розповів правозахисник з Чечні Абубакар Янгулбаєв. За його словами, така пропозиція від Кадирова дійсно була. Але йдеться не про те, щоб захищати територію Бєлгородської області від РДК та легіону "Свобода Росії"

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Що означає заява Кадирова

На думку Янгулбаєва, Кадиров всього лиш хоче відправити частину своїх підрозділів, які перебувають на окупованій території України, у відпустку. Адже перебування десь у Бєлгородській області буде для них відпочинком.

Він просто хоче, щоб його підрозділи відпочили в цих місцях. Також Кадиров любить розповідати, як нібито поборов так званий "тероризм" в Чечні. Це – неправда. Російська армія використовувала кадирівців як "поліцейських" проти повстанців. Кадиров вважає це своєю заслугою. Хоч він взагалі там ні до чого. Прийшов на все готове,

– зауважив Янгулбаєв.

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Навіть якщо підрозділи кадирівців відправлять на територію Бєлгородської області, сумнівно, що вони зможуть хоча б якось протистояти Російському добровольчому корпусу та легіону "Свобода Росії".

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З цим зараз не може справитися кадрова російська армія, яка має і військову техніку, і боєприпаси. Тому сумнівно, що кадирівці зі своїми значно меншими ресурсами зможуть хоч щось протиставити РДК та "Свободі Росії".

Ситуація в Росії: коротко