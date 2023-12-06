Залучають абсолютно всі засоби й сили, – боєць розповів, як діють окупанти в Серебрянському лісі

Серебрянське лісництво на околицях Луганської області досі залишається гарячою точкою на фронті. Нині там тривають активні бойові дії.

Про це 24 Каналу розповів боєць спецпідрозділу "Гвардії наступу" Олександр Мамай. За минулу добу, 5 грудня, Сили оборони відбили 26 атак противника в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

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На чому росіяни роблять акцент

Навіть військові дивуються, якщо у Серебрянському лісництві немає обстрілів більше ніж 10 – 15 хвилин. Таке може бути лише під час поганої погоди, коли не працюють гармати, міномети та дрони.

Росіяни залучають абсолютно всі наявні засоби й сили, починаючи від стрілецької зброї та закінчуючи авіацією, яка випускає не лише ракети, а й керовані авіабомби, які залишають вирви глибиною понад 7 метрів,

– мовив Мамай.

Насамперед в Серебрянському лісництві ворог працює мінометами та артилерією у зв'язці з дронами. Окупанти активно залучають ударні дрони, зокрема, так звані скиди – перероблені цивільні дрони, які скидають боєприпаси, а також FPV-дрони.

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"Піхотні штурми чи атаки не відбуваються щодня, але також є. Ворог намагається десь промацувати наші слабкі місця, десь ми промацуємо слабкі місця ворога і як тільки така слабинка знаходиться, то, звісно, піхота наступає і йде вперед. Штурми відбуваються, але не так часто, як обстріли з гармат та мінометів", – зазначив боєць спецпідрозділу "Гвардії наступу".

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Чи використовують росіяни нові зразки озброєння

У Серебрянському лісництві на Луганському напрямку росіяни не використовували екстраординарних видів озброєння. Зазвичай, окупанти застосовують радянські міномети, танки, які запускають 120-мм снаряди, 152-мм гармати артилерії радянського типу, також є сучасні зразки техніки, зокрема, штурмовики Су-25.

"Росіяни використовують свої гелікоптери, які запускають некеровані реактивні снаряди. Вони не дуже точні, б'ють по площах, квадратах", – додав Мамай.

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