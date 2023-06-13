Має сакральне значення для росіян: чому окупанти активізувалися на Марʼїнському напрямку
Ситуація на Сході залишається напруженою. Російські окупанти активізувалися на Мар'їнському напрямку.
З 26 боєзіткнень 14 припали саме на нього. Про це 24 Каналу сказав речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.
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Мар'їнка має для росіян сакральне значення. Вони не можуть взяти цей населений пункт з 2014 року.
Крім того, Мар'їнка має стратегічне значення. Це точка, заволодівши якою, як думає ворог, відкриваються дороги до наших тилів. Йдеться про Вугледар і так далі,
– зауважив Шершень.
Найгарячіша ділянка фронту
За словами речника, наразі Мар'їнка є найгарячішою точкою на Донбасі. Відомо, що туди перекинули кадировців із загону "Схід-Ахмат" для підсилення регулярних частин російської армії та на заміну новоутвореному "Шторм Z".
У Міноборони повідомили, що у Мар'їнці тривають запеклі бої. ЗСУ там потужно стоять, проте за цим криються щоденні бої, артилерійські обстріли й застосування ворожої авіації.
Аналітики ISW зауважують, що збройні угрупування країни-агресорки сперечаються, хто більше контролює місто. Цікавий підхід, адже населений пункт ще не окупований, а вони вже ділять відповідальність за успіхи.
Останні втрати ворога
- "Друга армія світу" продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Так, лише за минулу добу ЗСУ знищили 470 російських солдатів.
- Від 24 лютого 2022 року загинули 216 650 окупантів, які намагалися захопити українські землі. При цьому дані можуть бути неточними, бо здійснювати підрахунки в умовах запеклих боїв дуже складно.
- Потужними є й втрати ворога у техніці. Впродовж останньої доби ліквідовано: 4 танки, 6 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 1 гелікоптер, 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та одиниця спеціальної техніки.