Мають "шрами" війни, – Череватий розповів, який зараз вигляд мають міста й села на Сході

Вже майже півтора року триває війна російських загарбників проти України. Найжорстокіші бої відбувається на Сході нашої держави, і саме там міста та села перетворилися на суцільні руїни.

Заступник командувача Східного угрупування військ із комунікацій Сергій Череватий відзначив, що ворог знищує населені пункти в Донецькій та Луганській областях, не рахуючись з жахливими наслідками, які спричиняє. Про це він розповів 24 Каналу.

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Не мають гуманістичних застережень

Ворог б'є без роздумів по цивільній інфраструктурі без будь-яких гуманістичних застережень.

І навіть коли він намагається бити прицільно, дуже часто через погану воєнну підготовку та навченість, ракети чи снаряди, які призначались нібито нашим військовим підрозділам, потрапляють також часто влучають в цивільну інфраструктуру.

Сергій Череватий розповів про наслідки обстрілів в населених пунктах Донбасу: дивіться відео

Саме тому майже всі міста та села, за незначними винятками, в Донецькій та Луганській областях мають "шрами" війни. А деякі повністю знищені або зруйновані,

– наголосив Сергій Череватий.

Проте, на його думку, після перемоги України за сприяння провідних країн світу та за кошти окупантів, ми відновимо наш Донбас.

Яка ситуація на Східному та Південному напрямках

За інформацією на 4 липня, окупанти зосередили на Східному напрямку потужні сили. Саме на Лимано-Куп'янському напрямку ворог стягнув приблизно 120 тисяч одиниць особового складу. На цій ділянці фронту росіяни намагаються проводити атакувальні дії. Однак анонсованого ворогом "великого наступу" по всій лінії фронту не спостерігається.

Водночас українські сили активно просуваються на Таврійському напрямку, а також вибивають окупантів з їхніх позицій. Зокрема на Бердянському напрямку є просування в глибину ворожих позицій на відстань до 2 кілометрів.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ворог відкрив новий напрямок наступу – Сватівський. За її словами, окупанти проводять наступальні дії, щоб прорватися до Лимана. Через це бої тривають в Невському, Діброві, Білогорівці, а також у Серебрянському лісі. Однак росіяни не змогли взяти під контроль ці населені пункти.