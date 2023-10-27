Куп'янськ залишається метою окупантів: де ворог сконцентрував найбільші сили

Російська армія активізувалася на всій лінії зіткнення. Противник безуспішно намагається вести штурмові дії одразу на кількох напрямках.

Начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів 24 Каналу, на яких напрямках зараз найгарячіше та чому ворог концентрує свої сили саме там.

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Найважчі напрямки

Військове керівництво Росії відправило тисячі своїх солдатів штурмувати українські позиції. Омріяного успіху росіяни вкотре не здобули, однак мають численні втрати особового складу та техніки.

Нині найважчі напрямки – Авдіївський та Куп'янський, адже саме там противник сконцентрував найбільше своїх сил. Крім того, окупанти намагаються наступати на Бахмутському напрямку.

За минулу добу лише на цих напрямках відбулося 20 бойових зіткнень. Погода була сприятлива, тому бої точилися у районі Богданівки, Хромового, Кліщіївки та Андріївки,

– зазначив Фітьо.

Впродовж доби 26 жовтня окупанти 386 разів обстріляли українських захисників, зокрема, 88 разів з артилерії та 212 разів з мінометів. Проте Силам оборони вдалося відмінусувати 86 російських солдатів та 6 одиниць військової техніки.

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Ціль номер один

Зараз найбільше росіян сконцентровано в напрямку Куп'янська, який є метою номер один для повторної окупації. Це місто – важливий логістичний центр для ворога, через який під час окупації росіяни здійснювали постачання провізії для своєї армії.

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"Вся лінія нашої відповідальності активна. Наші військовослужбовці зараз в активній обороні й за будь-якої можливості покращують своє тактичне становище й переходять до наступальних дій", – додав начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ.

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