Росіяни атакують на Лиманському напрямку: офіцер сказав, як допомогти військовим

Генштаб повідомляє, що ворог активізувався на Лиманському напрямку і перейшов до наступальних дій.

Офіцер Національної гвардії України Олександр Дорошенко, який перебуває разом зі своїм підрозділом в лісах біля Кремінної, наголосив, що окупанти 2 дні тому активізувалися. А потім відбулась масована артпідготовка. Також ворог застосував танки і броню. Про це він розповів 24 Каналу.

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Ситуація достатньо складна

За його словами, щоб не втратити особовий склад українські військові трохи відійшли з декількох позицій на вже заготовлені.

Ворог намагається наступати, застосовуючи піхоту, але ми даємо гідну відсіч. На жаль, декілька побратимів загинули. Окупанти застосовують танки, міномети, АГС, іноді ракети більш дальньої дії. Тому ситуація достатньо складна, як і на будь-якій ділянці фронту. Але тримаємось і тримаємо стрій,

– наголосив офіцер Нацгвардії.

За його інформацією, ворог посилює кількість піхоти на цьому напрямку. Особовий склад росіян в Кремінній розселяють куди можливо – в приміщення, житлові будівлі – по максимуму.

"Яка їхня кількість – не можу сказати, але, дійсно, їх дуже багато заїжджає в Кремінну. Тому піхоту вони будуть також застосовувати. Вони ж не зважають на кількість людей, яка загине – піде на концерт до Кобзона", – зауважив він.

На його думку, з піхотою в окупантів проблем немає. Але наскільки вона пройшла навчання і які здобула навички, це вже інше питання.

"Глобально піхота нічого не зробить, якщо не буде броні та іншого озброєння. Але на якихось ділянках продавити і завдати втрати нам в особовому складі можуть. Для нас важлива кожна людина, а для них – ні", – зазначив Дорошенко.

Ситуація поблизу Кремінної: дивіться відео

Українські військові потребують нашої допомоги

Також Олександр Дорошенко розповів, якої допомоги потребують військові.

На тому напрямку, де ми розташовані, потрібні танки у великій кількості, протитанкова зброя, кулемети. Артилерії також забагато не буває. Також нові іноземні машини для розмінування,

– зауважив він.

Також допомоги потребує безпосередньо підрозділ Олександра Дорошенко.

Нам на чергування потрібно їхати 30 – 40 кілометрів по лісовій місцевості. До того ж вона практично вся прострілюється. Тому машини дуже часто виходять з ладу. Зараз у нас 3 машини на ремонті. Один позашляховик після потрапляння танка. Потрібні кошти на їхній ремонт,

– повідомив він.

За його словами, на цих машинах перевозиться особовий склад на чергування, евакуюються поранені, доставляється БК. Тому ці автомобілі життєво необхідні нашим військовим.

Постраждалий від потрапляння танка позашляховик / Facebook Олександар Дорошенко

Ситуація на Луганщині: останні події

Російська влада заблокувала мобільний інтернет в Луганській області, ймовірно, у рамках спроби посилити оперативну безпеку, аби приховати нові дислокації своїх військ. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни.

На Луганщині ворог намагається наступати зокрема на ділянці фронту поблизу Кремінної. Саме тут зараз тривають найзапекліші бої. Проте, за словами військовослужбовця ЗСУ Юрія Федоренко, ініціатива повністю на боці ЗСУ.

Після звільнення Кремінної, для ЗСУ відкриється шлях на Рубіжне та Сєвєродонецьк Луганської області. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що росіянам доведеться втікати з міста, як вони тікали з Херсону та Лиману. За його словами, попри те, що на Луганщині складна ситуація, вона абсолютно контрольована ЗСУ.

Долучитися до збору коштів на ремонт автівок можна, перерахувавши кошти на картку: 5375 4114 2173 8233 Монобанк Олександр Дорошенко