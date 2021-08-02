Ситуація стабілізується: у Туреччині взяли під контроль 125 пожеж
Джерело:Anadolu
Турецькі пожежники ведуть активну боротьбу з масштаними пожежами у країні. Протягом останніх 5 днів взяли під контроль 125 зі 132 займань.
Сім пожеж ще безконтрольно вирують. Про це заявив міністр сільського і лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі.
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До слова, рятувальники гасять 78 пожеж у сільській місцевості.
Яка ситуація у Мармарисі
Міністр зазначив, що пожежа в Мармарисі триває, але наразі ситуація стабільна. Щоправда, потенційна небезпека є, оскільки може погіршитись погода. Річ у тім, що у регіоні сильна спека – +40 градусів, а також потужний вітер і низька вологість.
Чиновник акцентував, що у Мармарисі – найнижча вологість за всі часи. Прогнозують, що 3 серпня вона не перевищуватиме 8%.
За нормальних умов вологість повітря нижче 30% влітку не повинна бути ні в Анталії, ні в Муглі, але нині склалися такі умови. Це складне завдання,
– сказав Пакдемірлі.
Пожежі у Туреччині: що треба знати
- Пожежі вирують вже близько 5 днів. Через лихо загинули 8 осіб, травмовані – більше ніж 200;
- Спочатку пожежа виникла у місті Манаґавт біля курортної Анталії. Вогонь швидко поширювався через вітер.
- На допомогу турецьким рятувальникам вилетіли наші надзвичайники. Літаки з українськими пожежниками прибули у Туреччину 30 липня.
- Вогонь добрався і до готелів. У Бодрумі евакуйовували туристів з 5-зіркових готелів.
- Припускають, що займання виникло через підпал. Вже затримали ймовірного палія.