Величезна ставка Росії на Африку: що спровокувало державний переворот у Судані

17 квітня 2023, 14:21
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Судан продовжує лихоманити. 15 квітня там почалася чергова спроба державного перевороту. Армія Судану бореться проти Сил швидкого реагування (RSF).

Про це 24 Каналу розповів головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохамад Фараджаллах. За його словами, свого часу диктатор Омар аль-Башир, якого зрештою змістили внаслідок перевороту у 2019 році після 30 років управління країною, захотів створити альтернативну армію для брудних цілей.

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Він набрав найманців одного з місцевих племен, які були готові виконати будь-яке завдання. Згодом усе сформувалося в Сили швидкого реагування. А по суті – в альтернативну армію, яка мала захищати диктатора.

Яка ситуація в Судані

Зараз після військового перевороту, який стався у жовтні 2021 року, Суданом керує генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, якому підпорядковується регулярна армія. Віцепрезидентом є генерал Мохамед Хамдан Дагало на псевдонім Хемедті. Йому підпорядковуються Сили швидкого реагування.

Цікаво, що вони обоє – буквально вчорашні товариші. Зараз в країні функціонує тимчасовий перехідний уряд. А генерал аль-Бурхан збагнув, що Судану буде важко інтегруватися в міжнародну спільноту та досягти зняття санкцій, доки не буде порядку. Тому він почав готувати політичну кар'єру, щоб його обрали на виборах.

Але в чому проблема. З часів незалежності Судан пережив близько 15 переворотів. Це призвело до того, що військові в Судані не обмежуються стандартними завданнями щодо охорони та захисту країни. Вони завжди були політиками. Коли Арабська весна перемогла і зсунула диктатора аль-Башира в 2019-му, їм стало страшно, що вони втрачають владу. І вони знову захотіли владу,
– зазначив Фараджаллах.

Як наголосив експерт, Сили швидкого реагування також співпрацюють з ПВК "Вагнера", з якими вони добувають золото в Судані. Значна частина цих ресурсів їде до Росії.

А нещодавно в Судані відбувся візит глави МЗС країни-терориста Сєргєя Лаврова. Голова держави та генерал аль-Бурхан був проти цього візиту. А ватажок Сил швидкого реагування Хемедті почав тиснути, щоб це візит відбувся.

Там навіть стався витік інформації, що Росія свого часу хотіла купити в Судану боєприпаси. Однак після оприлюднення даних операцію вдалося зірвати.

Фараджаллах пояснив, що відбувається в Судані: дивіться відео

Росія поставила на Сили швидкого реагування

Як наголосив Фараджаллах, нещодавно видання Al Jazeera повідомила, що в Лівії були агенти впливу з Росії, які готувалися приймати найманців з Судану. Все робилося для організації атаки. Також окупанти передали Силам швидкого реагування шпигунське обладнання. Все свідчить, що Росія поставила на RSF.

Москва зробила ставку на Хемедті, який мав захопити владу. І тоді Росія отримала б свого союзника в Африці. Армія Судану знала про це і закликала військових з Сил швидкого реагування виходити з формування та йти у підпорядкування міноборони. Натомість Хемедті вирішив вдарити першим,
– розповів Фараджаллах.

15 квітня там почалася спроба перевороту. Хемедті нібито захопив президентський палац, резиденцію начальника армії та авіабази в столиці Хартумі та Мерое. Армія чекала упродовж доби та продемонструвала стриманість, щоб здобути підтримку у міжнародної спільноти і зрештою почала діяти.

Зараз армія Судану нібито відновила контроль на авіабазі в Мерое та почала витісняти Сили швидкого реагування зі столиці.

На думку Фараджаллаха, є 2 подальші сценарії. Або армія Судану швидко витісняє Сили швидкого реагування і дає Судану шанс повернутися до міжнародної сім'ї; або, якщо це не вийде зробити, в країні може початися громадянська війна.

Що відбувається в Судані: коротко

  • В Судані тривають зіткнення між армією та воєнізованим формуванням RSF. Відомо, що регулярна армія завдала авіаударів по базі Сил швидкого реагування біля столиці.
  • Вранці 17 квітня місцева профспілка лікарів повідомила про кількість жертв та постраждалих. Щонайменше 97 людей загинуло, ще 365 – зазнали поранень.
  • Серед загиблих були і три співробітники Всесвітньої продовольчої організації WFP при ООН. Там зазначили, що тимчасово припинять свою діяльність в країні.
Автор: Петро Синєокий