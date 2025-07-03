Російські війська зменшили кількість штурмів, – ДПСУ про ситуацію на Сумщині
Російська армія продовжує застосовувати на Сумщині авіацію. Водночас ворожі сили знизили активність штурмових груп на цьому напрямку.
Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.
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Ситуація на Сумщині
Речник ДПСУ зазначив, що по Сумщині ворог активно застосовує авіацію: скидає керовані авіаційні бомби, завдає удари некерованими ракетами.
Найбільша активність – в межах Юнаківської та Хотінської громад.
Просування малих штурмових груп (у Сумській області) вдається стримувати, і зараз їхня активність значно знизилась,
– зазначив Демченко.
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До слова, під час поїздки до Флориди один з репортерів запитав Трампа, що він робитиме, якщо Росія, яка має близько 50 тисяч військових біля Сум, почне наступ.
Дональд Трамп на це не дав якоїсь конкретної відповіді і заявив, що стежить за ситуацією.