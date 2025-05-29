На Сумщині ворог діє малими групами й намагається проникати в прикордонні села, – ОВА
- У Сумській області ворог діє малими групами, намагаючись проникати в прикордонні села аби закріпитися.
- Бойові дії тривають біля населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад, ситуація на лінії зіткнення змінюється.
Станом на вечір четверга, 29 травня, оперативна обстановка в Сумській області залишається складною, але контрольованою. На окремих ділянках кордону тривають боєзіткнення.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова. Противник діє малими групами та намагається проникати в прикордонні села аби закріпитися.
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Що відбувається на Сумщині
Активні бойові дії тривають поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад. Ситуація на лінії зіткнення постійно змінюється – "десь ініціатива за нами, десь противник проявляє активність".
Шановні жителі області, прошу вас не піддаватися ворожим інформаційним впливам. Зберігайте пильність і довіряйте лише офіційним та перевіреним джерелам інформації,
– зазначив Грогоров.
Окрім того, в ОВА закликали мешканців прикордонних територій не зволікати з евакуацією. За останню добу за підтримки волонтерів, поліції та ДСНС це зробили понад 50 людей.
Нагадаємо, за даними DeepState, росіяни просунулися на півночі Сумської області. Противник мав успіх біля Водолагів, Локні та Біловод.