Два основні завдання: навіщо росіяни активізувались на Сватівському напрямку

Окупанти останнім часом активізувалися на Сході. За тиждень кількість ворожих обстрілів збільшилась у три рази. Також росіяни почали наступати зокрема на Сватівському напрямку.

Експрацівник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак наголосив, що ворог зараз намагається нав'язати ініціативу на фронті, щоб виконати два основних завдання. Про це він розповів 24 Каналу.

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Не "купилися" на хитрощі

Останні місяці окупанти напружено очікували на український контрнаступ і це емоційно виснажувало їх. Адже майже рік тому вони самі наступали, але потім були змушені сидіти в обороні.

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По-перше, ворог намагається відвернути українські сили від прориву на Запорізькому напрямку, де ЗСУ, як консервним ножем, розтинають російську оборону.

Іван Ступак пояснив, чому ворог активізувався на Сватівському напрямку: дивіться відео

А, по-друге, вони намагаються змусити українське командування забрати резерви з цього напрямку і перекинути на інші. Але наше військово-політичне керівництво не "купилося" на ці хитрощі і продовжує просування саме на Півдні,

– наголосив експрацівник СБУ.

Водночас, як зазначає Іван Ступак, за попередньою інформацією, українська армія має успіхи на Запорізькому напрямку, і вона вже прорвала найбільш заміновану першу лінію оборони ворога.

Ситуація на фронті: важливо

За останній тиждень українські сили мали успіх на Запоріжжі – зокрема поблизу Оріхова та Василівки. Також наші захисники утримують позиції в Лобковому та й закріплюються у деокупованих П'ятихатках.

Також українські військові мають просування на південь від Оріхова та прямують до Роботиного. Крім того, на цій ділянці фронту Сили оборони звільнили майже 5 квадратних кілометрів територій.

За останню добу на Сході ворог намагався просунутись на Бахмутському напрямку – в районах Міньківки та Богданівки Донецької області, на Авдіївському – поблизу міста Авдіївка, а також Мар'їнському – в районі міста Мар'їнка. Українські захисники відбили всі атаки вороги і завадили його просуванню.