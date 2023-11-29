На Таврійському напрямку ворог значно збільшив активність, – Тарнавський
Джерело:Олександр Тарнавський
Ситуація на фронті залишається непростою, але наші захисники продовжують давати ворогу відсіч. Зокрема, на Таврійському напрямку росіяни зазнають втрат.
Ворог 28 листопада значно збільшив свою активність на Таврійському напрямку. Росіяни почали залучати бронетехніку.
Дивіться також Самі засекретили і самі ж підриваються: у ЗСУ розповіли, як окупанти гинуть від своїх мін
Окупанти зазнають втрат
Росіяни завдали 17 авіаударів та 4 ракетних удари. На фронті відбулося 56 бойових зіткнень.
Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. До слова, ворог все ще намагається оточити місто.
Загальні втрати ворога склали 639 осіб. Ще 4 окупанти здалися в полон,
– написав Тарнавський.
Він також повідомив, що знищено 48 одиниць військової техніки. Зокрема, 4 танки, 7 ББМ, 4 артилерійських системи, 22 БпЛА, 9 автомобілів, 1 одиницю спецтехніки та ще 1 важливий об’єкт ворога. Крім цього, пошкоджено ще 33 одиниці.
Тарнавський також нагадав, що на Мелітопольському напрямку триває наступальна операція.
Ситуація на інших напрямках
- На Куп'янському напрямку в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" українські воїни відбили 13 атак ворога в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.
- На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 10 атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області. Також наші захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
- На Авдіївському напрямку в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак ворога.