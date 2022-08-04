Китай не готовий кинути прямий виклик США, – журналіст-міжнародник
Китай не ризикне кинути збройний виклик США, адже не є настільки потужним у військовому плані. Однак Пекін ще спробує "попити крові" у Штатів в інший спосіб.
Про це 24 каналу розповів член правління Української асоціації китаєзнавців Олексій Коваль. На його думку, подальша криза щодо Тайваню буде в певному сенсі заморожена. Однак Китай в будь-якому випадку спробує відповісти США. Але це будуть не військові дії.
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Китай не зможе кинути військовий виклик США
На думку Коваля, надалі між країнами відбуватиметься не геополітичне, а геоекономічне протистояння. Сам конфлікт Китай розтягне упродовж місяців або років.
Для США це буде певне замороження ситуації та подальша стагнація відносин з Китаєм. А-от на Тайвань Пекін буде й надалі тиснути.
Щось обов'язково станеться. Є багато ланцюжків, які поєднують США та Китай. Думаю, що деякі з них постраждають. Такі дії робитиме Китай, – зазначив Коваль.
Коваль про ситуацію між Китаєм та США: дивіться відео
Візит Ненсі Пелосі до Тайваню: головне
- Китай вважає Тайвань своєю територією. США підтримують демократичний режим на Тайвані, однак не визнають незалежність острова. Китай неодноразово погрожував дати військову відповідь, якщо острів вирішить стати незалежним. США у такому випадку готові залучити власні війська для протидії Китаю.
- 30 липня Спікерка палати представників Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелосі вирушила з робочим візитом до Азії. Тоді ж стало відомо про її плани відвідати Тайвань.
- У відповідь Китай почав відкрито погрожувати, а непублічно навіть заявляв про можливість збиття літака з Пелосі. Також поблизу Тайваню одразу з'явилися китайські літаки, кораблі – Пекін почав військові навчання. Були розмови навіть про можливий початок Третьої світової війни.
- 3 серпня Ненсі Пелосі покинула Тайвань.
- Олексій Коваль спрогнозував, які наслідки для України можуть бути через кризу щодо Тайваню.