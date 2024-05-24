"Залишаться з розбитими головами": Китай відкрито попереджає про "війну" на Тайвані

Китай заявив, що керівництво Тайваню "підштовхує острів до війни" і попередив про подальші "контрзаходи". Наразі Пекін проводить військові навчання, оточивши Тайвань.

У четвер зранку Китай оточив Тайвань військово-морськими кораблями та військовими літаками. Навчання розпочалися через три дні після того, як новий президент острова Лай Цзін-де вступив на посаду і промовив інавгураційну промову.

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Що відомо про китайські навчання поблизу Тайваню

Навчання проходять у Тайванській протоці, а також на півночі, півдні та сході острова, і в районах навколо островів Цзіньмень, Мацу, Уцю та Дун'інь, які перебувають під керуванням Тайбея.

Міністерство оборони Тайбея заявило у четвер, що китайські військові підійшли до головного острова Тайваню на відстань менше ніж 24 морських миль.

Коли навчання під кодовою назвою "Об'єднаний меч-2024А" вже розпочалося, Китай заявив, що вони стануть "жорстким покаранням за сепаратистські дії сил "незалежності Тайваню"".

Чергові навчання є частиною кампанії залякування, яке лише посилюється з боку Китаю. Лі Сі, представник командування східного театру військових дій Народно-визвольної армії, заявив, що китайські військові перевіряють "можливість спільного захоплення влади, спільних ударів та контролю за ключовими територіями".

Китай агресивно погрожує Тайваню

Китай неодноразово називав нового президента Тайваню "небезпечним сепаратистом", який принесе на острів "війну та занепад". Натомість Лай під час своєї промови у четвер заявив, що він "стоятиме на передовій", щоб захистити свій дім.

Пекін був обурений його інавгураційною промовою. Зокрема представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь виступив у четвер із попередженням, заявивши, що "Сили незалежності Тайваню залишаться з розбитими головами та пролитою кров'ю" після зіткнення з Пекіном.

Також представник міністерства оборони Китаю У Цянь заявив у п'ятницю, що Лай "серйозно кинув виклик принципу одного Китаю" й нібито підштовхує острів до "небезпечної ситуації війни та небезпеки".

Щоразу, коли "незалежність Тайваню" провокує нас, ми просуватимемо наші контрзаходи на крок далі, доки не буде досягнуто повного возз'єднання батьківщини,

– сказав він.

Державна телекомпанія CCTV повідомила, що китайські моряки звернулися до своїх тайванських колег на морі, застерігаючи їх від опору.

Також китайські військові опублікували графіку, як їхні ракети падають на ключові цілі на півночі, півдні та сході острова, заявляючи, що це "переріже кровоносні судини для незалежності Тайваню".

Берегова охорона Тайбея повідомила в п'ятницю, що чотири судна китайської колеги увійшли до "заборонених вод" двох тайванських островів, а два інших, які перебувають поблизу, надали підтримку. Судна покинули територію близько 9 ранку (01:00 за Гринвічем).

Це восьмий раз цього місяця кораблі китайської берегової охорони заходять у заборонені води,

– заявили в береговій охороні Тайбея.

У відомстві закликали Китай "проявити стриманість та негайно припинити свою ірраціональну поведінку".