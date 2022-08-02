Піонтковський пояснив, для чого Сі Цзіньпіну загострення щодо Тайваню
Увага світу 2 серпня була прикута до Тайваню, де очікувалося загострення ситуації через візит Ненсі Пелосі. Адже раніше Китай погрожував США через це. Для чого Сі Цзіньпіну загострення щодо Тайваню - читайте думку експерта у статті.
Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він вважає, що ніяких серйозних акцій Китай не планує.
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Адже військово-морські маневри (навчання) навколо Тайваню починаються 4 серпня, а Ненсі Пелосі має поїхати з Тайваню 3 серпня.
За словами Піонтковського, російські пропагандисти очікували на щось серйозне:
- що китайці зб'ють літак Пелосі,
- що почнеться війна,
- що всі сили США тепер будуть направлені на війну з Китаєм і там забудуть про Україну.
- "Казали навіть про 2 мільйони бурятів, яких направлять на допомогу Китаю", – сміється публіцист.
Піонтковський заявив, що загалом ескалація викликана багато в чому саме Сі Цзіньпінем. Адже у візиті Пелоні нічого екстраординарного немає.
Він зазначив, що всі коментатори ситуації у Тайвані згадують з'їзд партії на початку жовтня цього року, де Сі Цзіньпін має ціль досягнути мандату на таке собі пожиттєве правління.
Адже цьому буде спротив. І йому треба якась можливість покричати, "пограти м’язами", підтвердити свою патріотичну позицію, тому візит Пелосі для нього дав таку можливість,
– пояснив експерт.
Піонтковський запевнив, що лідер Китаю тут наповну відіграється, зокрема на внутрішню китайську аудиторію.
"Але ні в якому разі йому не потрібна війна, бо це настільки серйозне рішення, яке він ще не може самостійно прийняти", – відповів він.
На думку Піонтковського, якби Сі Цзіньпін прийняв таке ріення, це підірвало б його позиції на жовтневому з'їзді. "Тому він просто "пограє м'язами" і проведе військові навчання навколо Тайваню. І кремлівська тусовка через це буде сильно розчарована", – додав він.
Піонтковський про візит Пелосі до Тайваню: відео 24 каналу
Візит Пелосі на Тайвань: коротко про головне
- З моменту початку азійського турне Ненсі Пелосі, її візит на Тайвань привернув увагу світу через погрози Китаю – Пекін погрожував відповіддю на такий крок.
- 2 серпня після візиту до Малайзії, літак Пелосі вирушив на Тайвань і приземлився в аеропорту Тайбея. Варто відзначити, що в офіційному анонсі турне спікерки Палати представників згадок про острів не було.
- МЗС Китаю засудило візит Пелосі на Тайвань, звинувативши США у втручання у "тайванське питання", яке Пекін вважає внутрішнім. Водночас Пелосі відзначила, що відповідно до закону США про відносини з Тайванем, який був ухвалений після встановлення дипломатичних відносин з Пекіном, такий візит є абсолютно законним.
- Також Пелосі наголосила, що США підтримують статус-кво Тайваню і виступають проти спроб його змінити в односторонньому порядку.
- Водночас Китай анонсував військові навчання довкола острова, які триватимуть до 6 серпня. 21 китайський винищувач уже увійшов у зону ППО Тайваню.