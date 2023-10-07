Можуть зробити пастку: навіщо росіяни створюють фейки про вихід із Токмака
Росіяни просувають фейк про свій нібито відхід з Токмака Запорізької області, а насправді будують укріплення навколо міста. Для ворога потрібні ці вкиди, щоб атакувати тил ЗСУ.
Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко. За його словами, росіяни вже робили спроби заходити у тил з Полог, але їм не вдалося.
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Невдалі спроби ворога атакувати тил
Сергій Лишенко вважає, що росіяни сподіваються, що ЗСУ "розслабляться", не прикриють свої фланги, а окупанти у той час візьмуть у кільце та знищать найефективніші сили українських захисників.
Сьогодні ЗСУ зачищають фланги, розширюють плацдарм для наступу, щоб не дати ворогу можливості атакувати. Були спроби атак з боку Полог, але вони провалилися. Ворогу не вдалося зайти у тил,
– зазначив він.
Ситуація у Токмаку: головне
- Наприкінці вересня розвідка Естонії зазначала, що Росія посилює оборону на Півдні України. Зокрема, загарбники зміцнюють оборону біля Токмака та будують нову лінію укріплень на шляху до Бердянська Запорізької області.
- Як розповідав міський голова Мелітополя Іван Федоров, навколо Токмака росіяни заливають окопи бетоном та будують нові лінії оборони.
- У п'ятницю, 6 жовтня, британська розвідка повідомила, що росіяни укріплюються біля Токмака, зводять нові оборонні споруди. Вони заливають окопи бетоном і роблять бліндажі. Також розвідники написали про евакуацію сімей російських офіцерів із Токмака.
- Агенти руху "Атеш" показали оборонні укріплення на підступах до Токмака. Партизанам вдалося розвідати дві позиції оборонних ліній: вздовж дороги "Т0408" на виїзді з Токмака у бік населеного пункту Солодка Балка та на виїзді з селища Очеретувате у бік Токмака, дорогою "Т0401".