Можуть зробити пастку: навіщо росіяни створюють фейки про вихід із Токмака

Росіяни просувають фейк про свій нібито відхід з Токмака Запорізької області, а насправді будують укріплення навколо міста. Для ворога потрібні ці вкиди, щоб атакувати тил ЗСУ.

Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко. За його словами, росіяни вже робили спроби заходити у тил з Полог, але їм не вдалося.

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Невдалі спроби ворога атакувати тил

Сергій Лишенко вважає, що росіяни сподіваються, що ЗСУ "розслабляться", не прикриють свої фланги, а окупанти у той час візьмуть у кільце та знищать найефективніші сили українських захисників.

Сьогодні ЗСУ зачищають фланги, розширюють плацдарм для наступу, щоб не дати ворогу можливості атакувати. Були спроби атак з боку Полог, але вони провалилися. Ворогу не вдалося зайти у тил,

– зазначив він.

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