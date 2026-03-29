Ситуація накаляється: чи може Орбан перейти до силових сценаріїв в передвиборчих перегонах
- Віктор Орбан звинувачує Україну у підтримці опозиції в Угорщині, а його рейтинги падають напередодні виборів.
- Політолог Олексій Буряченко передбачає, до яких сценаріїв може вдатися Орбан.
З наближення парламентських виборів в Угорщині, які мають відбутися 12 квітня, в країні накаляється ситуація. Чинний прем'єр Віктор Орбан на передвиборчому мітингу стикнувся з потужними протестами проти його політики. Він своєю чергою звинуватив Україну у підтримці опозиційного руху в Угорщині.
Політолог та президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко у розмові з 24 Каналом пояснив, до яких наслідків може призвести опір угорців Віктору Орбану. Він також припустив, як має Євросоюз реагувати на ситуацію в Угорщині.
Читайте також Євросоюз розчарований Орбаном і сподівається на його поразку на виборах, – Reuters
Який можливий розвиток подій в Угорщині після виборів?
Буряченко наголосив, що чим гіршою буде ситуація з рейтингами у Віктора Орбана і його партії "Фідес" напередодні виборів, тим більше його російські політтехнологи, яких курує Сергій Кирієнко безпосередньо з адміністрації Володимира Путіна, переходитимуть до силових сценаріїв. Зокрема, традиційною практикою авторитарних режимів є, за його словами, введення, наприклад, надзвичайного стану в країні.
Варто знати. В угорському місті Дьйор Віктор Орбан виступав у межах свого передвиборчого турне. Проте на мітингу він зустрів спротив з боку великої кількості угорців, що невдоволені його політикою. Орбан, сперечаючись з опонентами, навіть підвищував голос. Він заявив, що вони нібито підтримують Україну та прагнуть, щоб в Угорщині була проукраїнська влада.
"Орбан в абсолютно у всьому звинувачує Володимира Зеленського та Україну. Це мені дуже нагадує політику Росії, коли вона також у будь-чому звинувачує нашу країну", – наголосив політолог.
Водночас на ці звинувачення Орбана, зокрема у впливі Зеленського чи якоїсь військової української мафії, немає достатньої реакції Брюсселя.
Євросоюз посів комфортну для себе позицію, не роблячи рівно те, що він має робити. У Брюсселі говорять багато правильних слів, але при цьому не виймають голову з піску, тому що не знають, що потім з цією головою робити,
– зауважив він.
Замість того щоб зробити все можливе, аби не дати Орбану в чергове прийти до влади, ми бачимо, на думку президента Міжнародного інституту безпекових досліджень, відверто вегетаріанську політику Європи.
Це може призвести до того, що, наприклад, російські політтехнологи зімітують напад на Орбана і скажуть, що це робота якоїсь української військової мафії. А прем'єр Угорщини запровадить надзвичайний стан і в його межах намалює той результат на виборах, який йому буде потрібен,
– підкреслив Олексій Буряченко.
Ба більше, за словами політолога, цей результат одразу визнає президент Польщі Кароль Навроцький, який вже підтримав Орбана і полетів до Угорщини. А президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін також оголосять його легітимним. Але, що з цим далі буде робити Європейський Союз, залишається відкритим питанням.
Що відбувається в Угорщині напередодні виборів?
Угорського журналіста-розслідувача Саболча Паньї звинуватили у шпигунстві на користь Україні. Як стверджують в уряді Угорщини, він нібито передавав чутливу інформацію про країну та її посадовців до Києва. Водночас Паньї заперечує звинувачення і наголошує, що здійснював виключно журналістське розслідування, яке стосувалось контактів міністра закордонних справ Угорщини Петра Сіярто з Росією.
Також в Угорщині стався масштабний скандал через те, що Орбан залучав спецслужби, щоб стежити за опозиційною партією "Тиса", яку очолює Петер Мадяр. Спеціальний слідчий відділу кіберзлочинності Національного агентства розслідувань (NNI) Бенце Сабо розповів ЗМІ деталі обшуку у будинку IT-фахівців, які співпрацювали з партією "Тиса". Ці дії буди ініційовані під тиском секретної служби.
Крім того, в Угорщині та Європі розгортається скандальна ситуація щодо міністра закордонних справ Петера Сіярто, який передавав дані з засідань ЄС главі МЗС Росії Сергію Лаврову. Коли відбувалися перерви у зустрічах, він телефонував до Москви, передаючи, імовірно, важливу інформацію.