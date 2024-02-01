Не зможе розігрувати "українську карту", – Чаленко припустив, якою буде політика Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не хоче опинитись в ізоляції та втратити фінансування Європейського Союзу. Тому він буде змушений діяти відповідно до спільної політики країн ЄС.

Про це 24 Каналу заявив керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко, коментуючи позицію Угорщини. Як відомо, лідерам ЄС вдалося досягнути угоди з Орбаном щодо 50 мільярдів євро для України.

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"Він розуміє, що розігрувати так, як раніше, "українську карту" він не зможе. Українська тема ставить його в позицію ізоляції, а Орбан ніколи не любить перебувати в такій ізоляції", – зазначив Чаленко.

Раніше угорський ультраправий політик Ласло Тороцкаї висловив претензії на Закарпаття, якщо "державність України припинить своє існування внаслідок війни". На цю скандальну заяву різко зреагував глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Угорський прем'єр думав, що співпрацюватиме зі словацьким колегою Робертом Фіцо, але між Братиславою та Києвом "мости вже наведені".

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Натепер навіть праві сили в Європі здебільшого проукраїнські, і це позбавляє угорського прем'єра можливості гратись із цією темою.

Звісно, він далі це робитиме на внутрішньому майданчику для своїх виборців, але на загальноєвропейській ниві він буде змушений все-таки поступово розвертатися в адекватний курс,

– констатував Чаленко.

Орбан усвідомлює, що в разі дій усупереч спільній політиці ЄС він може як мінімум втратити фінансування, а як максимум – право голосу. Це все значно переважує дешевий російський газ.

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