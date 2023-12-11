Нам доведеться економити, – Білявський оцінив стан енергосистеми України

Загалом українська енергосистема працює в штатному режимі. Однак пошкодження відповідних об'єктів унаслідок російських обстрілів призвело до дефіциту електроенергії.

Експерт з енергетики центру Разумкова Максим Білявський сказав 24 Каналу, що на сьогодні дефіцит становить близько 2%. Його покривають шляхом імпорту електричної енергії та аварійної допомоги, але цього недостатньо.

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"Потрібно розуміти, що нам доведеться економити електричну енергію, щоб допомоги диспетчерам Укренерго й самій енергосистемі збалансуватись", – наголосив Білявський.

Передусім ідеться про обмежене використання енергомістких приладів у пікові години.



Як користуватись енергомісткими приладами / Інфографіка 24 Каналу

Українську енергосистему синхронізували з європейською

До завершення зими залишається

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив 28 листопада, що українська та європейська енергосистеми повністю синхронізувались. Для цього Україна виконала низку технічних вимог, узгоджених ще 2017 року.

Це фактично історична подія, тому що енергосистема України не проєктувалась на синхронну роботу з енергомережею Європейського Союзу. Нарешті провели всі потрібні технологічні роботи – і відтепер ми працюємо синхронно з енергомережею ЄС, що значно збільшує стійкість нашої енергомережі,

– зазначив Білявський.

До слова, на початку повномасштабного вторгнення Росії Україна екстрено приєдналась до європейської енергосистеми. Натепер синхронізація мереж – у штатному режимі.

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