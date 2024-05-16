Будуть намагатися зачистити, – Світан сказав, як росіяни сприймають Вовчанськ

Деокупований восени 2022 року Вовчанськ нині став одним з епіцентрів боїв під час нового наступу росіян на Харківщину. Ситуація у прикордонному місті напружена. Ворог закидає Вовчанськ авіабомбами, знищуючи його вщент.

Росіяни працюватимуть по Вовчанську, як по Авдіївці, Мар'їнці, Бахмуту, Часовому Яру. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Росіяни стирають з лиця землі Вовчанськ

Як зазначив військовий експерт, противник сприймає Вовчанськ, як укріпрайон.

Росіяни спробують зрити його (Вовчанськ – 24 Канал), щоб наші війська не могли використовувати міські споруди для оборони. У місті вже були помічені російські танки. Ворог намагатиметься зачистити Вовчанськ, як укріпрайон,

– мовив Світан.

Насамперед силам, які виводяться на бойові завдання, ставиться стратегічне завдання. Вже потім розраховується тактичне завдання.

Наприклад, стратегічне завдання руху в бік у районі Вовчанська – дійти до Куп'янська. Окупанти намагатимуться знищувати такі райони як Вовчанськ, які влаштовані у загальну систему оборони.

Україні, ймовірно, дали "зелене світло" на удари по Росії західним озброєнням

Однак противник може зіштовхнутися із серйозною проблемою, адже, ймовірно, Україна вже отримала дозвіл від партнерів на самостійне ухвалення рішень щодо використання західного озброєння.

Під час чергового візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що Вашингтон загалом не проти ударів по Росії.

Як зазначив військовий експерт, росіяни починають підтверджувати, що протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM вже працюють по Бєлгородській області. Також там противник бачив використання авіабомб французького виробництва з реактивним розгінним двигуном Hammer.

"Тобто, ми починаємо працювати в тили ворога. Адже для того, щоб зупинити росіян, треба працювати як мінімум до дивізіонної глибини – 40 – 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Зараз ця робота починається, зокрема, західного озброєння", – додав Світан.

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