У Вовчанську ще залишаються люди: щемливі кадри евакуації з Харківщини

На півночі Харківщини ситуація залишається дуже важкою. Зокрема росіяни тиснуть у Вовчанську, тут тривають бої. Водночас в місті та селах, що розташовані поруч, відбувається евакуація цивільного населення.

Загалом за даними обласної військової адміністрації у самому Вовчанську та в селах довкола лишається близько сотні людей. Наразі велика кількість жителів Вовчанського району вже евакуйовано, розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.

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Останніми виїжджають літні люди

Вони потрапляють у транзитний пункт у місті Харків, де людям надають всебічну допомогу. Їм видають безкоштовні ліки, гарячі обіди, одежу, теплі речі. Також з людьми працюють психологи.

В транзитному пункті надається вся необхідна мультисекторальна підтримка для усіх евакуйованих людей, починаючи від процесу реєстрації, опитування кожної людини по всім абсолютно питанням і проблемам, закінчуючи наданням допомоги як грошової спочатку, потім усієї іншої,

– повідомив Євген Коляда, голова Координаційно-гуманітарного пункту.

Він розповів, що людям зокрема надають харчові продукти, засоби особистої гігієни, вода, ковдри, ліжка, взуття, одяг – абсолютно все для того, щоби задовольнити перші потреби.

Після того, як людина отримує всю необхідну допомогу, волонтери її перевозять в місця тимчасового проживання в місті Харкові або в Харківській області,

– пояснив Коляда.

Зараз останніми виїжджають з Вовчанська та околиць здебільшого люди літнього віку. Вони дуже часто є маломобільними, погано чують або незрячі, і їм потрібна особлива допомога. Тому для подальшого їхнього розміщення шукається житло, яке розташовано на перших поверхах.

Також, за словами голови Координаційно-гуманітарного пункту, залучаються візки колісні, милиці, все що потрібно для маломобільних людей.

Було 1000 пострілів

Жителі Вовчанська та району, яким вдалося евакуюватись, розповідають жахливі речі про ситуацію в місті.

Весь час чекали прильотів. Дрони літали, КАБи прилітали. Це дуже страшно. Чекаєш, куди авіабомба впаде, хто загине і чия хата згорить. Дуже важко,

– каже Віра, мешканка Вовчанська, яка не може стримати сліз.

Мешканець міста Сергій Грабар також поділився важкими емоціями.

10 травня було 1000 пострілів. Поки рахував, збився. Неможливо витримати. На другий день також били. Ніч не спав,

– розповів він.

Ситуація у Вовчанську дійсно дуже складна. Так, 16 травня росіяни розстріляли там автівку з цивільними чотирма людьми, які виїжджали з міста.

"На жаль, двоє з них загинули, ще двоє – поранені. Це також люди старшого віку – за 70. Також нещодавно в соцмережах було оприлюднено відео, за яким прокуратура відкрила кримінальне провадження. Було розстріляно людину на візку колісному. На думку слідчих, вона виїжджала з лікарні Вовчанська, щоб врятуватися, адже медзаклад захопили росіяни", – повідомила Анна Черненко.

Проте в місті ще залишаються люди. Особливо важко евакуювати тих, хто перебуває на правому березі річки. До них важко дістатися.

"Ворог взяв під огневий контроль Вовчанський міст – єдиний, по якому можна заїхати на правий берег. Тому ми всім людям рекомендуємо переходити на лівий берег річки, і тут ми вже їх з-під обстрілів евакуюємо. Проте автомобілі Вовчанського відділу поліції постійно потрапляють постійно під обстріли, тому це все вкрай небезпечно", – Олексій Харківський, головний патрульний Вовчанського відділу поліції.

Яка ситуація у Вовчанську