Серед зруйнованого міста стоїть посічений Кобзар: вражаюче фото з Вугледара

Військовослужбовці поділилися надихаючим фото з Вугледара, на якому зображений вцілілий пам'ятник Тарасу Шевченку. Він зміг встояти навіть попри регулярні російські обстріли.

Це стало ще одним нагадуванням незламності українського народу. Якщо встояв пам'ятник Кобзарю, то встоїть і Вугледар.

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Щемливе фото з Вугледара

Військові 72 ОМБр імені Чорних Запорожців поділилися фото пам'ятника Кобзарю, який стоїть прямо серед зруйнованого міста. На цьому памʼятнику окрім слідів від обстрілів вбереглися й викарбувані слова, що дають наснагу продовжувати боротьбу за рідну землю.

Свою Україну любіть,

Любіть її… Во время люте,

В останню тяжкую минуту

За неї Господа моліть.

Пам'ятник Кобзарю міцно стоїть у Вугледарі / 72 ОМБр імені Чорних Запорожців

Військові переконують, що оскільки стоїть пам'ятник Тарасу Шевченку, то й місто продовжуватиме стояти.

Ситуація у Вугледарі