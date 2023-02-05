Мер Енергодара розповів правду про "масову співпрацю" працівників ЗАЕС з росіянами

Хоча за повідомленням росіян працівники Запорізької АЕС нібито охоче співпрацюють з окупантами, це не відповідає дійсності. Насправді для загарбників ситуація критична в кадровому плані.

Про це 24 Каналу розповів міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Він повідомив, що працівники компанії "Енергоатом" не хочуть співпрацювати з ворогом і залишаються вірними Україні.

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Шукають робітників по об'явах

За його словами, росіяни говорять, що в них все в порядку і вони мають вже понад 3 тисячі підписаних контрактів, і цієї кількості людей достатньо для забезпечення роботи ЗАЕС.

Фактично ж людей, які підписали контракти, – менше тисячі. Якби це було не так, окупанти б не шукали робітників по об'яві,

– наголосив він.

Міський голова зазначив, що росіяни, дійсно, в проросійських соцмережах шукають людей на фахові спеціальності, які повинні мати відповідну освіту, а також потребують підготовки на робочому місці.

"Працівники компанії "Енергоатом" відмовляються підписувати контракти з росіянами, попри психологічний і фізичний тиск", – підкреслив він.

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Проте співрозмовник відзначив, що "Енергоатом" – соціально орієнтована компанія. Вона зберігає всі соціальні гарантії та виплати за тими працівниками, які, попри те, що їхня перепустка заблокована, переходять на інший графік роботи і продовжують працювати.

"Вони отримують заробітну плату в тому обсязі, в якому їм гарантовано спільним рішеннями компанії та профспілкової організації", – розповів Дмитро Орлов.

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