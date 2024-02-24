Вкрай небезпечно, – Федоров розповів про дії росіян на ЗАЕС

Російські окупанти з 1 лютого не пропускають на територію ЗАЕС працівників, які відмовилися брати російський паспорт і підписувати контракти з ворогами. Тому виник суттєвий дефіцит кадрів.

Про це в розмові з 24 Каналом сказав голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Він додав, дефіцит кадрів виник і через те, що росіяни не можуть привезти достатню кількість спеціалістів зі своєї країни.

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Ситуація на ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція живиться лише по одній повітряній лінії електропередач, наголосив Федоров. Це небезпечно, оскільки за останні два роки щонайменше 8 разів були блекаути і вмикалися дизельні генератори, які забезпечують живлення системи охолодження.

"На сьогодні вона живиться по одній з гілок резервного електропостачання, але ми розуміємо, що через те, що ворог постійно веде обстріли навколо ЗАЕС, то це точно не є надійне живлення і надійна конструкція навколо нашої Запорізької атомної електростанції", – підкреслив він.

Тому єдиний вихід, щоб забезпечити безпечне перебування працівників і мешканців міста, – повернення ЗАЕС під український контроль.

"Це є єдиний шлях, на чому ми постійно наголошуємо і з нашими міжнародними партнерами, і, звичайно, з нашими мешканцями", – додав очільник ОВА.

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