Може бути катастрофа: окупанти хочуть проникнути у машинні зали ЗАЕС зі зброєю і вибухівкою

Окупанти на Запорізькій атомній електростанції просять відчинити для них машинні зали. росіяни хочуть розмістити там свій арсенал зброї, а це загрожує ядерною катастрофою.

Про чергове кричуще порушення ядерної безпеки росіянами на ЗАЕС повідомили фахівці "Енергоатому". Вони зазначили, що окупанти ставлять ультиматуми керівництву станції.

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У машинних залах росіяни хочуть розмістити зброю

У машинних залах на 1-му, 2-му і 3-му енергоблоках ЗАЕС загарбники хочуть розмістити військовий арсенал. Так ворожа армія хоче вберегти своє озброєння від можливих ударів ЗСУ.

Атомники б'ють на сполох, адже в машзали хочуть "загнати" танки, вантажівки та навіть зброю з боєкомплектом.

Розмістивши там свій "мотлох", росіяни перекриють доступ пожежної техніки до трьох енергоблоків. І в разі пожежі, ризик якої зросте багатократно, її гасіння буде вкрай проблематичним, адже спеціалізований транспорт просто не зможе під'їхати,

– пояснили ризики в "Енергоатомі".

Своїми діями окупанти порушують всі норми і вимоги щодо ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС.

Українські атомники просять міжнародне товариство вжити усіх заходів, аби звільнити ЗАЕС від ворога. Мовиться не лише про безпеку України, а й про безпеку всього світу.

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На Запорізькій АЕС окупанти встановили ракетні комплекси, з яких обстрілюють територію Нікополя. Також вони звозять сюди все більше техніки.

Напередодні загарбники в черговий раз порушили радіаційну безпеку і вдерлися на територію блоку №2.

Наприкінці червня росіяни планували влаштувати провокацію на станції. Українських працівників хотіли звинуватити у зберіганні зброї на території АЕС.

Аби зміцнити свої позиції в тимчасово окупованому Енергодарі, прямо біля ЗАЕС російські війська рили окопи.

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