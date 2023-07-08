"Привіт" всім "голубам миру": в ГУР пояснили, яка ситуація на ЗАЕС й що значить карта мінувань

Українська розвідка заявила, що останній енергоблок на Запорізькій АЕС продовжує перебувати в стані "гарячого зупину". Натомість інші п'ять – в стані "холодного зупину".

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів в ефірі телемарафону, що один енергоблок продовжує становити підвищену небезпеку у випадку неконтрольованого впливу з боку росіян або здійснення теракту. Окрім того, наша розвідка оприлюднила карту мінно-вибухових загороджень на об'єктах ЗАЕС, пише 24 Канал.

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Що відбувається на окупованій Запорізькій АЕС

Це (публікація карти – 24 Канал) "привіт" всім "голубам миру", які кажуть за кордоном, що не бачать проблем в діях окупантів. З іншого боку – це сигнал окупантам, що українці все бачать. Ра**сти вже зреагували на це і представники росгвардії (які в росіян відповідають за ситуацію на ЗАЕС) виїхали, щоб вносити відповідні корективи, які не будуть становити для нас таємниць,

– заявив Андрій Юсов.

Представник розвідки пояснив, що карта мінувань показує ситуацію лише на рівні мінно-вибухових загороджень на станції. Окрім того, є ще окреме мінування, техніка, вантажівки з вибухівкою.

"Цей процес на території станції продовжується", – додав представник Головного управління розвідки.

Юсов пояснив, що опублікована розвідкою карта мінувань вказує на те, що поки об'єкт перебуває в руках окупантів, то небезпека зберігається.

Але неймовірними зусиллями Україна, зокрема, сектор безпеки й оборони, дипломатія, воєнно-політичне керівництво вживає публічних і непублічних заходів для того, щоб впливати в тому числі й на зменшенні рівня небезпеки,

– заявив Юсов.

Він додав, що увесь світ має пам'ятати, що Запорізька атомна станція в Європі незаконно захоплена терористами, які здійснювали як теракти, так і воєнні злочини, які вже практикували ядерний шантаж. Це безумовно виклик, на який Україна та світ мають реагувати аж до повної демілітаризації станції, шляхом:

виведення звідти окупантів;

повернення під законний контроль України.

Це забезпечить безперешкодний доступ до станції експертів, зокрема, представників МАГАТЕ.

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